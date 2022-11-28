Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) devir teslim töreni gerçekleştirildi.

TTSO konferans salonunda gerçekleştirilen devir teslim törenine, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Açıkgöz, Başkan Yardımcısı Ali Kaya, Meclis Üyeleri Taylan Güler, Hasan Kuru, Hüseyin Çelik ve Sezai Yıldız ile yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Meclis Başkanı Sevim Şengezer, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı. Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan önceki dönem yönetim kurulu başkanı Zeynel Açıkgöz, “Yaklaşık 5 yıldır yürüttüğüm Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim, yapılan organ seçimlerimiz sonrasında son bulmuştur. Bu süre içerisinde yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte üyelerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için, onların sorunlarının ilgili kurumlara iletilmesi noktasında elimizden geleni yaptık. Elbette ki eksik kaldığımız konular olmuştur ancak göreve yeni gelen arkadaşlarımızın bu eksikliği kapatıp bizlerden daha iyi hizmet vereceklerine inancım tamdır. Genç bir kadroya görevimizi devretmiş bulunuyoruz. Üyelerimiz için, ilimiz için çok güzel çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Yönetime gelen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Görev süremiz boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm kurum amirleri, üyelerimize şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum” dedi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun da önceki yönetime çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Üyelerimizin teveccühüyle göreve geldik. Yol arkadaşlarımızla birlikte bu göreve layık olmaya ve başta üyelerimiz olmak üzere ilimizde güzel çalışmalara imza atmak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Devir teslim töreninde geçmiş dönemde görev yapan yönetim kurulu ve meclis üyelerine yeni yönetim tarafından plaket verildi. Tunceli TSO’nun yeni yönetimi ayrıca geçmiş dönem başkanlarından Celal Yaşar ve Yusuf Cengiz’in mezarlarını da ziyaret etti.