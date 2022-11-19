Odadan edinilen bilgiye göre, önümüzdeki Cumartesi günü düzenlenecek olan toplantıda, TTSO meclis başkanı, yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanı seçimi gerçekleştirilecek.

‘Beyaz Grup’ ile ‘Kırmızı Grup’un yarıştığı TTSO seçimlerinde oy verme işlemi sabah saat 09.00’da oda binasında kurulan sandıklarda başladı. Saat 17.00’da oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayıma geçildi. 6 meslek grubunun oy kullandığı seçimlerde, kullanılan 387 oydan 9’u geçersiz sayılırken Beyaz Grup 333 oy alarak seçimi açık farkla kazandı. Seçimde Kırmızı Grup ise 45 oy aldı.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) seçimlerini ‘Beyaz Grup’ kazandı.

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