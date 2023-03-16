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Öte yandan Tunceli Valiliği, Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolunun da kuvvetli sağış nedeniyle acil durumlar dışında kullanılmamasını, acil durumlarda karayolları ekiplerinden destek alınması gerektiğini bildirdi.

Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu, karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli genelinde aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle Munzur Çayı 2 ayrı noktada taşarken, Tunceli-Ovacık karayolu dün akşam saatlerinde valilik kararıyla ulaşıma kapatılmıştı.

Tunceli’de devam eden yoğun sağanak yağışın ardından taşan Munzur Çayı nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yağışlarla Munzur ve Pülümür çaylarının seviyesi yükseldi, belediye uyardı

Yağışlarla Munzur ve Pülümür çaylarının seviyesi yükseldi, belediye uyardı

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