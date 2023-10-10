Tunceli il Milli Eğitim Müdürlüğüne, daha önce Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Fethi Ateş atandı. Ateş, yeni görevine başladı.

1971 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Tunceli’nin yeni Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş, 1993 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi matematik bölümünden mezun oldu. Ateş, uzun yıllar eğitim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak görev yaptı. 2019 yılından itibaren Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Ateş, 9 Ekim 2023 tarihi itibari ile Tunceli Milli Eğitim müdürü olarak atandığı görevine başladı.

Başarılı bir eğitim ve öğretim için odaklandıklarını aktaran Tunceli Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş, "Tarafımıza tevdi edilen görevi en iyi şekilde yapmak için çalışacağız. Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak sorunsuz ve başarılı bir eğitim öğretim için çaba içinde olacağız. Güzel kentimiz Tunceli’nin eğitimde var olan başarısını daha üst seviyelere taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Allah yeni görevimizde bizleri mahcup etmesin" dedi.