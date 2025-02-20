Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve 3 ilçede tüm okullarda, 3 ilçede ise, taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Merkez ve 3 ilçede kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli il merkezi, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda 20 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Tunceli il merkez, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel bir gün idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.