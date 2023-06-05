Tunceli Halk Eğitim Merkezi, 2023 yılında onlarca kurs açtı. Kurslarda 3 bin 118 kişi sertifikalarını aldı.

Tunceli Halk Eğitim Merkezi, 2022-2023 yılında aile okulu, köy yaşam merkezi, bağımlılıkla mücadele, kültürel ve sanatsal kursların yanı sıra depremzedelere yönelik de kurslar gerçekleştirdi. Kurslara katılan 3 bin 118 kişi sertifikalandırılırken, kurslarda üretilen ürünler, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergilenecek.

Tunceli Halk Eğitim Merkezinin çalışmalarına ilişkin bilgi veren kurum müdürü Özkan Yurtsever, “Tunceli Halk Eğitim Merkezi olarak halkımıza talepleri doğrultusunda, onların gelişimi için mesleki ve genel anlamda kurslar açmaktayız. Bu kurslarımız halkımızın talepleri üzerine 12 kişiyle açılmakta usta öğreticilerimizi görevlendirerek onların gerek sportif gerek genel anlamda gerekse de kültür anlamında gelişimlerini sağlıyoruz. 7’den 70’e herkes bu kurslarımızdan istifade edebiliyor. Kurslardan herhangi bir ücret talep edilmiyor” dedi.

Kamu kuruluşlarıyla işbirliği halinde kurslar açtıklarını belirten Yurtsever, “Özellikle valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum-kuruluşlarıyla işbirliği dahilinde açtığımız kurslarla halkımıza hizmet etmekteyiz. Mümkün olduğu kadar herkesi bu kurslardan faydalandırmaya çalışıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 15’e yakın aile kursumuz açıldı. Ailelerimiz daha bilinçli ebeveyn olma noktasında bu kurslarımızdan istifade etmişlerdir. Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezimizde engelli yetişkin öğrencilerimize kurslar açmaktayız. Onların hayata tutunma noktasında açılan bu kurslar gayet güzel bir şekilde yürütülmektedir. Yetişkin engelli vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık. Gelip kurslarımızdan istifade edebilirler. Köy Yaşam Merkezimizle köylerimize kadar giderek kursları vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz. Üç köy yaşam merkezimizde kurslarımızı yürütmekteyiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda öğrencilerimize bu işi bilen ve yeterliliğe sahip hocalarımızla kurslarımızı açmaktayız ve bu kurslarımız devam ediyor. Yine AB projeleri kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile aşçı yardımcılığı, rafting bot rehberliği kursları açtık”diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan cacım (cicim) dokumacılığını da sürdürdüklerini ifade eden Tunceli Halk Eğitim Müdürü Özkan Yurtsever, “Binlerce yıllık tarihi olan ve kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan cacımı kurslarımızda usta öğreticilerimiz üzerinden vatandaşlarımıza anlatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz. Hafta kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirdik. 5 Haziran günü Hüseyin Güntaş Kütüphanesinde resim ve grafik sergisi açıyoruz. Yine aynı gün aynı yerde müzik dinletimiz olacak. 7 Haziran günü merkez Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde ise ilimiz genelindeki halk eğitim merkezlerinde üretilen ürünlerin genel sergisi gerçekleştirilecek. Amacımız yıl boyunca açılan kurslarda üretilen ürünleri vitrine çıkarmak ve bu kursların meyvelerini vatandaşlara göstermek. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliklerimizi takip etmeye davet ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezlerinde 3 bin 500’ün üzerinde kursun mevcut olduğunu aktaran Yurtsever, gerekli koşulların sağlanmasıyla kursların halkın hizmetine sunulduğunu da sözlerine ekledi.