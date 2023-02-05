Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırı arasındaki karayolu yoğun kar yağışından dolayı araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırı arasındaki karayolu yoğun kar yağışından dolayı araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle, Erzincan il sınırında bulunan Muti Köprüsü ile Tunceli’nin Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığını bildirdi.