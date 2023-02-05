Tunceli-Erzincan karayolu binek araç, otobüs vb. araçların geçişine açıldı. Yalnız tırların geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmiyor.

Tunceli-Erzincan karayolu binek araç, otobüs vb. araçların geçişine açıldı. Yalnız tırların geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmiyor.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatılan Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, bu saat itibariyle kontrollü olarak binek araç, otobüs vb. araçların geçişine açılmıştır. Tırların geçişine ikinci bir duyuruya kadar müsaade edilmeyecektir” denildi.