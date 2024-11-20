CHP’li Tunceli’nin Ovacık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e terör örgütüne üyelik suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’a terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Konak, tutuklanmazken yurt dışı yasağı getirildi.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın seçim sürecinde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında “Terör örgütü üyeliği” üyeliğiyle açılan davanın duruşması, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Konak’ın katılmadığı duruşmada mahkeme, Konak’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkında tutuklama yapılmayan Konak için yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Kaynak: iha