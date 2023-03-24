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Dersim Akademispor Kulübü yöneticileri alınan başarının son derece önemli olduğunu belirterek takıma Türkiye yarı finallerinde başarılar diledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından U16 Kadınlar Basketbol Bölge Şampiyonası, 21-23 Mart tarihleri arasında Batman’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya Tunceli’den katılan Dersim Akademispor kadın basketbol takımı, Siirt İhtisas, Şanlıurfa Gençlikspor ve Elazığ Belediyespor’u farklı yenerek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Batman’da düzenlenen U16 Kadınlar Basketbol Bölge Şampiyonasına katılan Tunceli takımı, rakiplerini yenerek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

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