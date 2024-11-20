Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir’in açığa alınmasının ardından yerine Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Okan atandı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, kadın çalışanlarla mesajlaşmalarının ortaya çıkmasının ardından açığa alınmıştı. Özdemir’in yerine Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Okan atandı. Okan’ın önümüzdeki günlerde Tunceli’ye gelerek göreve başlayacağı öğrenildi.