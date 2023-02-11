Depremin hemen ardından Adıyaman’da görevlendirilen Tunceli AFAD, Makedon ekip ile birlikte 114 saat sonra 38 yaşındaki Meltem Ünsal’ı enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Depremin hemen ardından Adıyaman’da görevlendirilen Tunceli AFAD, Makedon ekip ile birlikte 114 saat sonra 38 yaşındaki Meltem Ünsal’ı enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26303 sokak Süedakent’teki bir enkazda canlı olduğu ihbarı üzerine bölgeye Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan’ın olduğu ekip sevk edildi. Yurt dışından gelen Makedon ekiple birlikte enkazda çalışma yapan AFAD ekibi, 5 saat süren ve dağcılık arama kurtarma tekniklerinin kullanıldığı operasyonla 38 yaşındaki Meltem Ünsal’ı enkazdan 114 saat sonra sağ çıkarmayı başardı.

Hipotermiye girmek üzere olan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.