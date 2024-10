Edirne’de Tunca Nehri’nde yaşanan kuraklıkla birlikte onlarca araç lastiği, içki şişesi ve sandalyeler gibi atıklar su yüzeyine çıktı.

Edirne’de tarımın can damarı ve binlerce turistin uğrak yeri olan Tunca Nehri adeta can çekişiyor. Nehirde yaşanan mevsimsel kuraklıkla birlikte onlarca araç lastiği, içki şişesi, sandalye gibi daha birçok atık su yüzeyine çıktı. Nehre ziyarete gelen vatandaşlar içler acısı olan Tunca Nehri’nin yetkililer tarafından bir an önce temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan nehirde yaşayan canlıların da olumsuz etkilendiği görüldü.

“Bu nehrin bir an önce temizlenmesi gerekiyor”

Tunca Nehri’nde yaşanan kuraklıkla birlikte kirlilik de olduğunu belirten vatandaşlardan Cengiz Cebeci, “Bayağı kuraklık var, özellikle de dikkatimi çekti, bu kuraklıktan dolayı su çekilmesi çok fazla olmuş. Suyun içerisinde en çok dikkatimi çeken, geriye kalan içki şişeleri oldu. Bizim insanımız biraz da keyfine düşkün ama doğayı hiç düşünmüyorlar. İnsan gerçekten bazen bu şekilde gördü mü üzülüyor. Burası biraz da turistik bölge olduğu için dışarıdan gelen turlar oluyor ve görüntü hiç iyi değil. Yerel yöneticilerin bu durumla biraz ilgilenmesi lazım. Bu nehrin bir an önce temizlenmesi gerekiyor. İnsanlarımız da bu konuda biraz daha duyarlı olursa daha iyi olur” dedi.