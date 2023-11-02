Edirne’de Tunca Nehri yaz mevsiminde yaşanan aşırı sıcaklardan ve yetersiz yağışlardan dolayı dip seviyeyi gördü.

Ülke genelinde yaz boyunca etkili olan hava sıcaklıkları Edirne’deki nehir debilerini de olumsuz yönde etkiledi. Edirne’de debisi düşen ve kuruma noktasına gelen Tunca Nehri, mevsim normallerinin üstünde yaşanan hava sıcaklarının ardından neredeyse kuruma noktasına geldi

Dip seviyeyi gören nehir, duyarsız vatandaşların atıkları çöpler ile kaplanırken, kuraklık nedeniyle ağaç parçalarının da su yüzeyinde durması vatandaşları tedirgin ediyor. Tunca Nehri’nde balık tutmaya gelen vatandaşlar, kuraklıktan dolayı kayıkların yüzemediğini ve balıkların ölerek karaya vurduğunu ifade etti.

DSİ Edirne 11’inci Bölge Müdürlüğü’nde Suakacağı istasyonunda yapılan son debi ölçümü kontrolünde nehir, saniyede 6 metreküp olarak açıklandı.

“Tunca Nehri kan ağlıyor”

Edirne halkı olarak Tunca Nehri’ndeki kuraklıktan dolayı endişeli olduklarını ifade eden Nurullah Karaman, 4 metrelik su seviyesinin 60 santime kadar düştüğünü belirterek, “Gördüğümüz gibi şuan Tunca Nehri kan ağlıyor. 4 metrelik seviyesi 60 santime kadar düştü. Nehrimizde ciddi anlamda kuraklık var. Nehirde kayık yürüyemiyor. Su yüzeyinde ağaç parçaları ve adacıklar görünüyor. İnsanlarımızda çöplerini buraya atmaktadır” dedi.

"Tunca Nehrimiz kurumuş vaziyettedir”

Yağmur mevsiminin gelmesine rağmen istenilen yağışların olmadığını vurgulayan Edirneli vatandaşlardan Mustafa Önder, Tunca Nehri’nin kuruma noktasına geldiğini ifade ederek, “Kuraklıktan dolayı odun parçaları ve adacıklar su yüzeyini kaplamış durumda. Ördekler bile kendilerine yeterince su bulamamaktadır. Eskiden böyle değildi. Daha önce yaklaşık 3 metre su varken şuanda 60 santime kadar düştü. En son 30-40- yıl önce bu kuraklığı yaşamıştık. Nehrimiz içler acısı durumda. Balıklarımız bile ölüyor ve karaya vuruyor. Su içindeki kayık bile yürüyemez oldu. Bu tarif edilemeyecek bir kuraklık” diye konuştu.