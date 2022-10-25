Genç sporcu Tunahan Güler, NPC Ligi Dubai’de Vücut Geliştirme’de 1 günde hem profesyonel lige çıktı hem de lig yarışını kazanarak dünyanın önemli yarışmalarından birisi olan Mr. Olympia’da yarışma hakkı kazandı.

Genç sporcu Tunahan Güler, NPC Ligi Dubai’de Vücut Geliştirme’de 1 günde hem profesyonel lige çıktı hem de lig yarışını kazanarak dünyanın önemli yarışmalarından birisi olan Mr. Olympia’da yarışma hakkı kazandı.

Dubai’de düzenlenen IFBB NPC Ligi’ne amatör yarışması olarak katılan Tunahan Güler, 1 gün içinde önce profesyonel lige çıkmayı, ardından da profesyonel lig yarışını kazanmayı başardı. 40 sporcuyla yarışan Güler, daha önce vücut geliştirmede görülmemiş bir hızla en önemli arena olarak gösterilen Mr. Olympia’da yarışma hakkı kazandı. Kasım ayında Las Vegas’ta finale çıkacak olan genç sporcu, Hamdullah Aykutlu ve Ahmet Enünlü’den 27 yıl sonra ABD kapılarını açmış oldu.