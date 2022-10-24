Bir dizi ile meşhur olup sosyal medyanın gündemine oturan "Aile dizimi" Bursa’da konuşuldu.

Bir dizi ile meşhur olup sosyal medyanın gündemine oturan "Aile dizimi" Bursa’da konuşuldu.

Bursa’da Klinik psikolojinin Türkiye’deki önemli temsilcileri arasında gösterilen Tuna Tümer, son zamanların en çok konuşulun konusu aile dizimi hakkında merak edilenleri anlattı.

Bir televizyon dizisiyle birlikte Türkiye’de gündem olup sosyal medyanın en çok konusu haline gelen aile dizimi Bursa’daki yatırım ve eğlence festivalinde de anlatıldı.

Türkiye’nin en büyük karma projesi DownTown ile inşaat ve perakende sektörünün dikkat çeken markalarından biri haline gelen Atış Şirketler Grubu, yatırımcılara yeni nesil yatırım fırsatları sunmaya devam ederken, AtışFest ile katılımcılara farklı deneyimler yaşatmayı da sürdürüyor.

Türkiye’nin önde gelen aile dizimi uygulayıcılarından olan ve aynı zamanda klinik psikolojinin de önemli temsilcilerinden Tuna Tüner, Zeytin Ağacı dizisinin ardından gündem olan ve sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen aile dizimi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

AtışFest’te Tüner’in aile dizimi ile ilgili gerçekleştirdiği söyleşiye Bursa ve çevre illerden gelenler yoğun ilgi gösterdi. Kuantum Drama-Aile Dizimi Uygulayıcısı konuşmacı Tuna Tüner, insan ruhu ve zihninin işleyişini konu alan söyleşisinde, köken aileden gelen etkilerden başlayarak, geçmiş kuşaklardaki kayıpların insan hayatı üzerindeki etkilerine değindi. İnsanın kendi öz benliğine ulaşabilmesinde bu tanımlamaları doğru yapabilmenin son derece önemli olduğunu söyleyen Tüner, insan hayatında geçmişten gelen izlerin mutlak rol oynadığını ifade etti.

Aile vicdanı geleceğimizin altyapısını oluşturuyor

Tuna Tüner aile sistemi ile ilgili alt başlıklara değinerek, “Aile dizimi başarmanın ardındaki görülmez dinamiklerin neler olduğunu gösteriyor bizlere. Aile sisteminde olan ve süregelen yokluk, kıtlık, kayıp gibi durumların mevcut nesillerde nasıl çözülebileceği üzerine çalışıyoruz. Çünkü aile vicdanı, geleceğimizin altyapısını oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz son dönemlerde hem spirütüel sistemler hem de psikoloji altın çağını yaşıyor. Aile dizimi, hepimizin en merak ettiği şey olan özümüzü görebilmek ve ona varabilmek için önemli bir araç durumunda. Bu yüzden de son dönemlerde dizinin de oluşturduğu toplumsal farkındalığın ardından aile dizimi hepimizin gündemine oturdu” şeklinde açıklamalarda bulundu.