Yaylaları, yeşil doğası ve serin havası ile özellikle Arap turistlerin gözde tatil yerlerinden biri haline gelen Trabzon, 2010 yılında 30 bin olan yabancı turist sayısını geçtiğimiz yıl 700 bine yükseltirken, 2023 turizm sezonunda ise bu rakamı 2 milyona çıkartmaya gayret gösteriyor.

Trabzon turizmindeki son yıllardaki yükselişi değerlendiren TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna, Trabzon’un özellikle Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler için bir cazibe merkezi haline dönüştüğünü söyledi. Tuna, Arap turistlerin sürekli artan ilgisinin ve talebinin bunun en somut göstergesi olduğunu kaydeden Tuna, “Çoğunluğu Körfez ülkeleri olmak üzere 12 farklı ülkeden direkt uçuşların başlamasıyla bölge önemli bir turizm destinasyonu haline geldi. Katar Havayolları gibi gelir düzeyi yüksek turiste hitap eden bir şirketin Trabzon’a direkt uçuşlara başlaması bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 2023 sezonundan beklentilerimiz yüksek. Direkt ve İstanbul aktarmalı bağlantılı yurtdışı uçuşlarla, kentte 2 milyon turist sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kentin turizmdeki yükselişinden duydukları memnuniyeti dile getiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise “Turizm piyasası içerisinde önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip şehrimiz, son yıllarda dikkate değer bir performans göstermektedir. Geçtiğimiz yıl Trabzon’u ziyaret eden turist sayısı 700 bin civarındaydı. 2010 yılında bu sayının 30 bin olduğu düşünülürse turizmdeki sıçrama daha iyi anlaşılacaktır. 2022 yılında turizm gelirimizin 1 milyar doları aşması, bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğimizin habercisidir” diye konuştu.

Trabzon’un turizmdeki başarısının tesadüf olmadığını ifade eden Zorluoğlu, “Turizmden daha fazla kazanç elde etmek ve uluslararası turizm pazarı içerisinde iyi bir yer almak isteyen ülkeler ve şehirler turizm olayını tüm yıla yaymak mecburiyetindedirler. Bunun için de turizmin çeşitlendirilmesi bir zorunluluk. Yıl boyu turizm yapılması arz ve talep çeşitliliği de oluşturur. Satış ve pazarlama olanaklarını, dolayısı ile döviz girdilerini artırarak yıl boyu istihdam olanağı sağlar. Bu bağlamda Trabzon’da üç-dört aya sıkışmış turizm sezonunu uzatmak istiyoruz. Avrupa’dan, Amerika’dan, Asya’dan ve Uzakdoğu’dan da turistleri Trabzon’a çekmeyi hedefliyoruz. Biz, ‘365 Gün Turizm 4 Mevsim Trabzon’ diyoruz. Trabzon’un deniz, kum, güneş turizminin ötesinde daha pek çok imkânı ve potansiyeli var. Medeniyetlerin binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen güzellikleri bunlardan biridir. Sağlık turizmi bunlardan biridir. Kadim şehrimiz Sümela’sıyla, Ayasofya’sıyla, Gülbahar Hatun Camisi ile Kızlar Manastırı ve bedesteniyle Türkiye’nin en büyük açık hava müzelerinden biridir. Çaykara’dan Sürmene’ye, Tonya’dan Şalpazarı’na, Akçaabat’tan Beşikdüzü’ne Trabzon’un her bir ilçesi ayrı güzelliklere sahiptir. Trabzon hangi milletten, hangi inançtan, hangi dilden olursa olsun, herkese hitap edecek, herkese cazip gelecek olağanüstü zenginliklerin şehridir. Otantikle moderni, geçmişle geleceği, denizle dağı, tulumla kemençeyi ve daha nicelerini Trabzon’da bir arada bulabilirsiniz. Bu vesile ile tüm bu güzellikleri yaşamak adına herkesi Trabzon’a davet ediyoruz” şeklinde konuştu.