Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Açıldığı günden bugüne ziyaretçilerini sürpriz etkinlik ve kampanyalarla karşılayan Tuna Life Center Alışveriş Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da ziyaretçilerine eğlenceli anlar yaşattı. Büyük küçük herkesin severek ziyaret ettiği Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’nde Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. Bu anlamlı güne özel Cumhuriyet Sergisi, Cumhuriyet Bandosu ve Kuvayi Milliye Destanı Tiyatro gösterisine yer verildi.

29 Ekim’de minik müşterilerini de unutmayan Tuna Life Center Alışveriş Merkezi Cumhuriyet Bayramı’na özel atölye çalışmalarıyla eğlence dolu bir güne ev sahipliği yaptı.