Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Kayseri’de yapılan istişare toplantısında yaptığı açıklamasında, “Hile ve fırsatçılıkla yapılan ticarette ülkemiz kaybediyor” dedi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Kayseri’de yapılan istişare toplantısında yaptığı açıklamasında, “Hile ve fırsatçılıkla yapılan ticarette ülkemiz kaybediyor” dedi.

Düzenlenen istişare toplantısına TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, yönetim kurulu üyeleri ve bölge başkanları katıldı. Konuşmasında ticaretin temiz ve ahlaklı yapılması gerektiğini söyleyen TÜMSİAD Genel Başkanı, “Son zamanlarda ekonomi ile alakalı olsun, pandemiden sonra her zaman bahsettiğimiz bir değişim ve dönüşüm var, dünya transformasyondan geçiyor demiştik. Bu değişim ve dönüşüm içerisindeki çalışmalarımızı ve beraber yapmış olduğumuz projeleri istişare edeceğiz burada. Hem de yapılanmamızla alakalı konuşacağız. Türkiye’deki yeni transformasyonda, dünyadaki stratejik dengeleri de konuşacağız. Ben hayırlı bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz dünya ciddi bir stres altında ve bu stres içerisinde savaşlar, bir takım siyasi yapılanmalar var. Konya’da gördük, İngiltere’ye Avrupa’ya ihracat yapan arkadaşlarımız sanayi sektöründe, otomotiv sektöründe, hizmet sektöründe çok güzel işler yapıyorlar. Biliyorsunuz artık Uzak Doğu, Çin hem deniz trafiğiyle alakalı ve hastalıkla alakalı biraz daha pasifize olmuş pozisyonda. Burada Türkiye de çok yakın pazarla alakalı rekabet edebilecek, kaliteli ürünler yapabilecek unsurlara sahip. Devletimizin de yapmış olduğu ciddi ihracat teşvikleri var. Bununla alakalı üreten bir Türkiye pozisyonundayız. Biz de bu fırsatları inşallah değerlendirmek, üretmek ve ürettiğimizi de satmakla alakalı konuştuk. Ayrıca TÜMSİAD ailesi olarak ticaret ahlakı, ahlaklı üretim ve üretimle alakalı dijitalleşmeyi ve ihracatı motto edinmiştik. Son zamanlarda da gündeme geldi. Ne kadar üretseniz, satsanız da Ahi Evran değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Ahlaklı üretmek, hile hurda katmadan, stokçuluk, fırsatçılık yapmadan üretmenin, helal kazancın kıymetini de bu seneki mottomuzla devam ettireceğiz. Bunlar çok önemli değerler ki bugün de görüyoruz pandemiden sonra siz ürettiğinizi sattığınızı eğer hileyle, stokçulukla, fırsatçılıkla yaptığınız zaman hem ülkemiz kaybediyor hem de biz gerçek dünyamızı kaybediyoruz” dedi.

TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı da, dijitalleşmenin ve üretimin öneminin farkında olduklarını söyleyerek, “Bugün TÜMSİAD ailesi olarak burada bulunmaktan heyecan duyuyoruz. Burada yapacağımız toplantının Kayseri’ye ve ülkemize değer katacağına inanıyoruz. Bu sürecin içerisinde daha öncesinde sıklıkla belirttiğimiz gibi, biz dijitalleşmenin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Üreten Türkiye’nin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Geçen seneki görüşmelerimizde bu mottoların ilk çıktığı zamanlarımızda ‘Üreten Türkiye’ diyorduk, daha sonrasında bu devlet politikası haline geldi. Devlet politikası ile beraber teşviklerle beraber desteklenmeye başladı. Öyle olunca TÜMSİAD’ın ne kadar ileri görüşlü olduğunu, ne kadar yerinde stratejilerle yola çıktığını bir kez daha tespit etmiş olduk. İnşallah bugün ve bundan sonraki toplantılarımızla beraber bu mottolarımızı da daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.