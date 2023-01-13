Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 10 yaşındaki köpek, bacağında çıkan tümörden dolayı ameliyata alındı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 10 yaşındaki köpek, bacağında çıkan tümörden dolayı ameliyata alındı.

İlçeye bağlı Dağlıca köyünde yaşayan 10 yaşındaki köpeğin bacağında tümör çıktı. Sahibinin maddi yetersizliklerden dolayı köpeğini tedavi ettiremediği öğrenildi. İlçede faaliyet gösteren veteriner hekim Hüseyin Demircan, tedavi için köyleri gezdiği esnada bacağında tümör oluşan köpeği görüp kliniğe götürerek tedavi altına aldı. Yapılan tedavinin ardından köpeğin bacağında büyük bir tümör kitlesi ve yara oluştuğu tespit edildi. En kısa sürede ameliyata alınan köpeğin başarılı bir ameliyat geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğin durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Neslihan Yazıcı, "Klinik sahibimiz Hüseyin Demircan köylere gittiğinde bu köpeğimizi, bu canımızı görüyor. Zaten büyük ve açılmış bir tümördü ve bir kısmı patlamıştı. Çok fazla açık ve pis bir yarası vardı. Sahibi ile görüştüğümüzde, ekonomik şartlardan dolayı maalesef bu tümörü aldıramadığını dile getirdi. Hüseyin Bey de bu duruma çok üzüldüğü için kliniğe getirmek istedi. Klinikte herhangi maddi bir beklenti olmadan ameliyatını gerçekleştirdik. Aynı zamanda da testisinde de büyük bir kitle vardı ve kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdik. Uyanmış, sağlıklı bir şekilde evine teslim etmiş olduk. İnşallah güle oynaya geçirdiği zamanları da görmeyi bekliyoruz" dedi.

"Bir hafta sonra kendi hayatına kaldığı yerden devam edebilecek"

Ameliyatın dün yapıldığını belirten Yazıcı, "Anesteziden uyandıktan sonra sahibine teslim ettik. Şu anda antibiyotik kullanımı ve yara bakımı şeklinde tedavisi devam ediyor. Bir hafta sonra dikişlerini alma işlemini yapacağız, yarasını kontrol edeceğiz ve bir hafta sonra kendi hayatına kaldığı yerden devam edebilecek. Şu anda tümörün tamamını aldığımız için tekrardan oluşacağını düşünmüyoruz ama patoloji raporu gelmeden de ve tümörün kötü huylu mu yoksa iyi huylu mu olduğunu bilmeden bu konu hakkında yorum yapmak da biraz zor. 10 yaşında kısırlaşmamış bir köpek olduğu için, maalesef bir süre sonra kısırlaşmayan hayvanlarda testislerde anomaliler yada tümörel oluşumlar oluşabiliyor. Yine testisinden de bir kesiti patoloji laboratuvarına gönderdik, onun sonucu da gelmeden tam net bir şey söyleyemiyoruz" diye konuştu.