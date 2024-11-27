Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) tarafından gerçekleştirilen “STEM & Yeni Teknolojiler” zirvesi başladı.BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Konferans Salonu’nda İstanbul BlockChain Women ve Discover The Talent katkılarıyla iki gün boyunca sürecek STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics Career Summit’ & Yeni Teknolojiler Zirvesi’nde Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

Programa, Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, TMMOB Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tijen Sözeri Barın, PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, TÜMKAD olarak kuruldukları ilk günden beri, hızla değişen dünyanın dinamiklerini takip ettiklerini söyleyerek, kız çocuklarına, kadın mühendis adaylarına ve kadın mühendislere destek olduklarını söyledi.

YAPAY ZEKÂ VURGUSU

Başkan Ülfet Öztürk, “İş olanaklarının en hızlı arttığı alanlar, teknoloji ve sürdürülebilirliğin etkisiyle yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanlığı, sürdürülebilirlik uzmanlığı, iş istihbarat analistliği ve bilgi güvenliği uzmanlığı olarak öngörülüyor. Sanayi sektöründeki dönüşümle beraber, yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanlığı alanının yüzde 40 büyüyerek 1 milyon yeni istihdam yaratması bekleniyor” şeklinde konuştu.

Başkan Ülfet Öztürk son olarak organizasyonun gerçekleşmesinde katkıları olan TÜMKAD Girişimcilik İnovasyon ve Futurizm Komisyon Başkanı Burcu Namal Yakıcı olmak üzere, Discover The Talent Murat Ergün’e, güçlerini birleştirdikleri İstanbul BlockChain Women Derneği Başkanı Ayşegül Ersoy’a ve yönetim kuruluna, sponsorlar Referans Catering, Oyak Renault Kariyer, Turkcellde Hayat, TRT, SSTTEK Academy, Lcwaikiki Kariyer, Yünsa, Meditera ve Base3tech’e teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

“GELİŞİME AÇIK OLMALIYIZ”

TÜMKAD Girişimcilik İnovasyon ve Futurizm Komisyon Başkanı Burcu Namal Yakıcı ise STEM’in bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik olarak bir alanlar bütünlüğü değil çağın ihtiyaçlarını karşılayan bir gereksinim olduğunu söyledi.

MARSİFED olarak iş dünyasında yenilikleri yakalamak adına yaptıkları çalışmaların yanında cinsiyetçiliğe karşı da mücadele ettiklerinin altını çizen Başkan Osman Akın, “İş dünyasında, çalışma hayatında sık sık karşılaştığımız cinsiyetçi tutumların son bulmasını istiyoruz. Bünyemizde faaliyet gösteren üyelerimiz TÜMKAD ve BUİKAD, bu konuda oldukça önemli işler yapıyorlar. Kendilerine de bu konuda teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

UZMAN KONUKLARDAN SUNUMLAR

Günün ikinci bölümünde ise LC Waikiki Pmo Grup Müdürü Nisan Melis Karta ve İnsan Kaynakları İş Ortağı Esra Can Yıldız “Yapay Zeka ve Gelişen Teknolojiler Çağında İnsani Bir Şekilde Liderlik Etmek”, Turkcell Mobil ve Web Teknolojisi Çözümleri Başkanı Bedirhan Güven, “Turkcell”, APRA kurucusu Rahşan İlkay Yorulmaz “STEM Aracılığıyla Yetenekleri Keşfetme” ve son olarak Robsys Pazarlama Yöneticisi Emrah Kebabcı “Robsys Robotic Systems Sunumu” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.