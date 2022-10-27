Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Semih Okyar, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Semih Okyar, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal’da yer aldı. Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Semih Okyar Valilik Şeref Defterini imzaladı.Ziyaretin devamında Vali Kızılkaya, Valilik makamında, Tümgeneral Okyar ile bir süre sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tümgeneral Okyar ise misafirperverliğinden dolayı Vali Kızılkaya’ya teşekkür etti.