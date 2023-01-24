Karabük Esnaf Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Karabük-2 Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına adaylığını açıkladı.

Karabük Esnaf Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Karabük-2 Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına adaylığını açıkladı.

Tümen, seçimli genel kurulun 7 Şubat Salı günü Karabük Kent Meydanı’ndaki Karabük Belediyesi Nikah Salonu’nda yapılacağını belirtti.

Birkaç arkadaşı ile birlikte Karabük’e kazandırdıkları 2. kooperatifin bölgede sayılı kooperatiflerden biri haline geldiğini aktaran Tümen, "Ben ve yeni ekibim bu çizgiden ödün vermeden kooperatifimizi daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Bu nedenle 7 Şubat’taki genel kurulumuzda tekrardan aday olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Beni bu zor süreçte yalnız bırakmayan, her koşulda yanımda olan ve en önemlisi hala sırtımı yaslayabilceğim, karşılıklı güven duyabileceğim arkadaşlarımın ve kardeşlerimin var olduğunu görmek, benim inancımı gayretimi ve mücadelemi daha da artırmaktadır. Bu sebeple siz değerli esnaf arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, sizlerin hakkı bende ödenmez. Bu vesileyle yapacağımız Genel Kurulumuzun bütün esnafımıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.