TUMEF Batı Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Yıldırım, "Birlikte haraket ederek geleceğimizi güvence altına alabiliriz" dedi.

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF) Batı Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Yıldırım, uyuşturucuyla mücadelede sadece güvenlik güçlerine ve kamuya değil, sivil topluma ve tüm toplumsal kesimlere büyük görevler düştüğünü belirtti. TUMEF Zonguldak ekibi, toplumu bilinçlendirmek için stantlar kurarak uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çektiler.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, “ Uyuşturucu kullanımının sadece bireylere değil, aynı zamanda ailelere, arkadaşlara, komşulara ve tüm topluma etki ediyor. Uyuşturucuyla mücadelede devletin çalışmalarının yanı sıra her bireyin sorumluluk alarak ve etkin bir rol oynamasının önemlidir. Uyuşturucu kullanımı toplumumuzun sağlığına, güvenliğine ve refahına ciddi zararlar veren bir tehlikedir. Sadece bireylere değil, aynı zamanda ailelere, arkadaşlara, komşulara ve tüm topluma etki eder. TUMEF Zonguldak ekibi olarak, toplumumuzu bilinçlendirmek ve uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelede, her bireyin sorumluluk alması ve etkin bir rol oynaması bizim için büyük önem taşımaktadır. Birlikte hareket ederek geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Bilinçlenelim, destek olalım" dedi.