Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi konusu hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım uzmanlarıyla, denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu oluşturduklarını ve özel ve kamu hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini baştan sona yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerini yerinde incelemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya’ya geldi. İlk programını Antalya Valiliği’nde düzenleyen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette, Memişoğlu’na AK Parti Antalya Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

"Aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor"

Antalya’da sağlık hizmetlerini ve yapılan yatırımları değerlendirip, üniversite ve hastaneleri ziyaret edeceğini aktaran Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin, sağlık hizmetine vatandaşların en rahat erişebildiği ülkelerden bir tanesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Memişoğlu, “Dünyanın en kapsamlı sağlık hizmetlerinden birisini sunuyoruz. Öncelikli hedefimiz; koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleri. Vatandaşlarımızın, hastalanmadan sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Daha çarpıcı ifade etmem gerekirse; hastalık bakanlığı değil Sağlık Bakanlığıyız. Bunun için de her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor. Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın teminatı olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığa eriştiği ilk kapının aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyoruz”

Aile hekimliğinin, entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde işlevsel olarak yapılandırılmasının önem arz ettiğini ifade eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şöyle devam etti:

“Bunun için de bir yönetmelik hazırladık ve kamuoyu ile paylaştık. Bu yönetmelik, sonuçları itibariyle eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı da sağlık çalışanlarımızı da memnun edecektir. Birkaç ay içinde bu çok daha belirgin olarak görülebilecek. Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor. Çeşitli sosyal mecralarda; aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı, ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı şeklinde iddialar dile getiriliyor. Şunu net ifade edeyim; Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor, bilakis Sağlık Bakanlığı olarak, akılcı ilaç uygulamalarına teşvik ediyoruz. Akılcı ilaç kullanımına katkı sağlayan aile hekimlerimizin maaşlarına ilave bir teşvik ödemesi yapıyor ve hekimlerimizi destekliyoruz. Hedef; hastaların tanısına göre en uygun ilacı uygun dozda ve sürede kullanılmasıdır. Yakınlarınızın tavsiyesiyle ilaç kullanmamanızı istiyoruz. Maalesef çoğunluğumuzun evinde kullanılmamış veya yarım kullanmış ilaçlar mevcuttur, aile hekiminizin önerileri doğrusunda ilaç kullanmanızı öneriyorum.”

“İyi hekimlik yapan aile hekimlerimizin gelirini arttırıyoruz”

Hekim tarafından yazılmadan ilaçları kullanana bireylerin, bazı ilaçlara karşı direnç olAkılcı olmayan ilaç kullanımı, insanların bazı ilaçlara karşı direnç oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Akıllı aile hekimliği uygulamasında özellikle hastalık yüküne göre çalıştık. Aile hekimlerini hastanelerle entegre ediyoruz. O nedenle hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları oluşturuyoruz. Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşımla aile hekimliği üzerinden bir başlangıç yaptık. Başarı kriterini net bir şekilde ortaya koyduk. İyi hekimlik yapan aile hekimlerimizin gelirini arttırıyoruz. Onları, bizlerin ve toplumun baş tacı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yenidoğan Çetesi soruşturma sonrası yeni adım"

İstanbul’da, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen Yenidoğan Çetesi konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım uzmanlarıyla, denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu oluşturduklarını ve özel ve kamu hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini baştan sona yeniden değerlendireceklerini aktardı. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunu geçtiğimiz günlerde ilgilendiren ve halen acısını hissettiğimiz yeni doğanla ilgili, kamu ve özel hastanelerdeki tüm yeni doğan bakımların işleyişlerini değerlendirmek üzere yakın zamanda bir yeni doğan yoğun bakım denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu oluşturduk. Türkiye’nin önde gelen yeni doğan yoğun bakım bilim insanlarından oluşturulan bu komisyon, üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin, yeni doğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek, inceleyecek ve denetim faaliyetlerine elde edilen sonuçlara göre sistemin daha etkin işleyişini sağlayacaktır. Komisyon tarafından, yeni doğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bilimsel rehberler oluşturulacaktır. Amacımız; iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam etmektir. Alanında; uzman, hekim ve akademisyenlerin yer aldığı diğer branşlarla birlikte acil ve erişkin yoğun bakımlarımızı da bu şekilde bilimsel komisyonlarla denetleme ve işleyişlerini sürdürmelerini sağlayacağız."