Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen Köyünde tün şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okundu.

Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Büyük Belen Köyünde Çanakkale şehitleri başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerin ruhuna okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

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Başkan Suer, program sonrası yaptığı açıklamada, “Şehitlerimiz başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizin ruhuna okunan Mevlid-i Şerif cemiyetine iştirak ettik. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.