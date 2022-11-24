Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkan Hasan Doğru, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe merkezi ve kırsalındaki tüm okullara kutlama çiçeği göndererek, Öğretmenler Gününü kutladı.

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkan Hasan Doğru, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe merkezi ve kırsalındaki tüm okullara kutlama çiçeği göndererek, Öğretmenler Gününü kutladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde faaliyet gösteren 51 okula Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince birer buket çiçek göndererek ilçede görev yapan tüm okulların idareci ve öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ise, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çiçekli kutlamasından dolayı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya teşekkür etti.

Başkan Doğru, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj ile de tüm öğretmenlerin gününü kutladı.