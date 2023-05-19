Nevşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gösteri yapan jandarma köpeği ’Rüzgar’ izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Eğiticisinin yazılı olarak sorduğu matematik sorularını doğru cevaplayan Rüzgar, şınav ve mekik çekip, Türk bayrağını selamladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı karate, tekvando, jimnastik sporcuları ve halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda Nevşehir JAKEM Komutanlığında görevli ’Rüzgâr’ isimli köpek izleyenlerden tam not aldı. Rüzgar, eğiticisi Uzman Jandarma Çavuş Erdem Karakışla’nın verdiği tüm komutları yerine getirdi. İlk olarak eğiticisinin komutu ile düz ve çapraz halkalardan geçen Rüzgar, eğiticisi ile birlikte şınav ve mekik de çekti. Matematik konusunda da hünerlerini sergileyen Rüzgar, eğiticisinin yazılı olarak sorduğu matematik sorularını doğru cevapladı. Eğiticisinin ’su getir’ talimatını da yerine getiren Rüzgar, program sonunda platforma çıkarak Türk bayrağını ve protokol üyelerini selamladı.

Törene Nevşehir Valisi İnci Sezel Becel, Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.