Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 bin çeşit çizgi romanın bulunduğu dükkan, okurların buluşma noktası oluyor. Çizgi roman geleneğinin devam ettirildiği dükkan, her yaştan vatandaşa hitap ediyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 bin çeşit çizgi romanın bulunduğu dükkan, okurların buluşma noktası oluyor. Çizgi roman geleneğinin devam ettirildiği dükkan, her yaştan vatandaşa hitap ediyor.

Kocaeli’de yaşayan 3 çizgi roman tutkunu arkadaş, 17 yıl önce dükkan açmaya karar verdi. 2005 yılında yerli ve yabancı çizgi romanların basımıyla başlayan yayıncılık serüveni; Türk, Belçika-Fransız, İtalyan ve Amerikan ekollerine ait western, bilim kurgu, korku, polisiye, tarihi, fantastik ve mizah türlerine ait farklı serilerle devam etti. 2018 yılında Soydan İş Merkezi’ne taşınan dükkanda, her yaştan çizgi roman okur kitlesine hitap eden 30 bine yakın eser bulunuyor. Aynı zamanda dükkanda, birçok amatör yazarların çizgi romanları da satılıyor.

"Çizgi romana odaklı tek dükkanız"

17 yıl önce faaliyete başladıklarını ifade eden yetkili Uğur Kemal, "Şuan bulunduğumuz dükkanda da 6 yıldır aktif olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. İzmit’teki tek çizgi roman dükkanı diyebiliriz. Sahaflar elbette var ama çizgi romana odaklı tek dükkanız" dedi.

"2010’lardan sonra bir ’Asya furyası var’ diyebiliriz"

Dükkanın yetkilisi Uğur Kemal, çizgi romanlara hayran olduğunu belirterek, "Ben ortaokul zamanlarındayken o zamanlar gazete bayilerinde bazı yayın evlerinin çizgi romanları fasikül şeklinde alınabiliyordu. Ama o zaman değeri çok bilinmiyordu. Daha büyük yaştaki insanların topladığı çizgi romanlar vardı. 90’larda ve 2000’lerin başında Amerikan çizgi romanlarının piyasada, sinemada daha çok filminin oynaması, bazı dizi ve filmleri göstermesi çizgi romana olan talebi artırdı. 2010’lardan sonra da bir ’Asya furyası var’ diyebiliriz. Asya kıtasından çıkan çizgi romanlar ve Anime kitapları aşırı derecede artış gösterdi" dedi.

Pandemi sürecinde vatandaşların çizgi romanlara ilgi gösterdiğini ve bunun satışlara da yansıdığını ifade eden Kemal, "Web sitesi üzerinden satışların arttığını da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şuan hemen hemen yüzde 90 tüm çizgi roman basan ve dağıtan yayın evleriyle çalışıyoruz. Dükkanda 30 bine yakın kitap mevcut" dedi.

"8 yaşından beri çizgi roman okuyorum"

Sık sık çizgi roman dükkanına gelen okurlardan Cem Şen (42), "8 yaşından beri çizgi roman okuyorum. Pek çok türde çizgi roman okudum. Fransız, İtalyan, Amerikan çizgi romanlarını okudum. Yaklaşık 5 senedir de yoğun bir çizgi roman koleksiyonu yapmaya başladım. Aslında bunu bir akrabam başlattı. Kendisi Almanya’daydı. Almanya’dayken çizgi roman okuyormuş. ‘Gel sana da alalım seversin belki’ dedi. Bana o zamanlar Örümcek adam, Tommiks çizgi romanlarını aldı. Ben de çok beğendim onları, oradan beri devam ediyor" şeklinde konuştu.

Çizgi roman okumaktan keyif aldığını kaydeden Şen, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir kere okumaya başladığınızda aslında bir şekilde devam ediyorsunuz çünkü sürekli yenilenen bir şey. Sürekli yeni hikayeler çıkıyor. Ayrıca tarz olarak da çok farklı türler olduğu için bir tarza takılı kalan insanlar belli bir süre sonra sıkılabilirler. Ama Fransız, İtalyan, bağımsız çizgi romanları okuyanlar daha farklı tatlar alabiliyorlar. Bu seneye kadar devam edebilmemin en büyük olaylarından bir tanesi bu. Türk çizgi romanlarını da okuyorum. Türk çizgi romancılığı aslında önceden çok fazla iyiydi. Nasıl zamanında Karaoğlan’lar, Kara Murat’lar, Tarkan’lar çok çok yüksek sayılara ulaşıyordu"