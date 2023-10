Vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla, Erzincan Valiliği tarafından başlatılan ‘Kitap Candır Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan’ projesi çerçevesinde Erzincan’da ki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği, büyük ilgi gördü.

‘Kitap Candır Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan’ projesi, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun katılımlarıyla düzenlenen kitap okuma etkinliği ile başladı. Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte Vali Aydoğdu, minik öğrencilerle birlikte kitap okudu.

‘Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan’ projesi çerçevesinde başlatılan kitap okuma etkinliği sadece öğrencilerle sınırlı kalmayarak, kentte bulunan esnafı ve tüm Erzincanlıları da kapsıyor.

Okuma etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan Vali Aydoğdu, empati yapma duygusunu artırmanın tek yolu kitap okumaktır diyerek, okuma seferberliğine gösterilen ilgi ve bu konuda ortaya konulan çabanın önemini vurguladı. Vali Aydoğdu, konuşmasının devamında, “Kitap Candır Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan’ mottosuyla Erzincan’ımızda her perşembe günü saat 09.00 ile 09.24 arasında okullarımızda, sokakta, iş yerlerinde kitap okumaya çalışacağız. Aslında biz bunu 20 dakika olarak planlamıştık. Çocuklarımızın zihinleri dağılmasın diye 20 dakikaya arkadaşlarımız karar vermişti. Erzincan’da 24 dakika yaptık. Neden 24 dakika? Çünkü Erzincan’ın plakası 24 olduğu için. Okuma alışkanlığı çok çok değerli ve önemli, küçük yaşlarda hem çocuklarımıza hem gençlerimize bunu aşılamamız gerekiyor. Çünkü okumak hakikaten insana yeni ufuklar açıyor. Kişinin okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneği gelişiyor. Aslında bugün toplumumuzda yaşadığımız bütün sıkıntıların temelinde okuma alışkanlığının eksik olması yatıyor. Onun için bir kitabı okuyup kapattıktan sonra zihnimizde bir cümle bile kalıyorsa o kitap amacına ulaşmıştır diyoruz. Biz onun için beraber birlikte okullarımızla, esnafımızla her hafta perşembe günü sabah saat 09.00 ile 09.24 arasında bu kitap okuma alışkanlığını geliştireceğiz. Gelecek hafta inşallah esnaflarımızla birlikte bu okuma alışkanlığını devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmasının sonunda, başlatılan projenin çocuklara ve Erzincan’daki bütün vatandaşlara güzellikler getirmesini temenni eden Vali Aydoğdu, kitap okuma etkinliğinin ardından okul öğretmenleri ile bir süre hasbihâl ederek, Erzincan’ı eğitim alanında daha üst noktalara taşımak için neler yapılabileceği hususlarında istişarelerde bulundu.