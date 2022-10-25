Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen ve yetişkinler için kullanılan kişilik testi MMPI-2 Türk bilim insanları tarafından Türkiye için de uyarlandı. Testin kişilik araştırmalarında son derece faydalı olacağını ifade eden Prof. Dr. Meral Çulha, kamu da dahil bir çok alanda kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen ve yetişkinler için kullanılan kişilik testi MMPI-2 Türk bilim insanları tarafından Türkiye için de uyarlandı. Testin kişilik araştırmalarında son derece faydalı olacağını ifade eden Prof. Dr. Meral Çulha, kamu da dahil bir çok alanda kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan MMPI-2 kişilik testi (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Türkiye için de uyarlandı. Psikopatolojiye tanı koymak ve bu tedavi sürecindeki farklılıkları, gelişimi ortaya çıkarmak için iyi bir araç olacak olan test Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülker Meral Çulha ve ekibi tarafından uyarlandı. Şu an için testin ilk versiyonu olan MMPI testinin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Çulha bu testin artık miadını doldurduğunu ve MMPI-2’nin kullanıma geçmesi gerektiğini belirtti. MMPI-2’nin kullanıma hazır olduğunu söyleyen Çulha, yakın zamanda piyasaya çıkacağını kaydetti.

Testle yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşıp, bunun eğitimini vereceklerini hatta önce eğiticileri eğiteceklerini söyleyen Çulha, “Testtin ilerde Sağlık Bakanlığı’nda ve adli psikolojide kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı’nda kullanma imkanı olacak” dedi.

MMPI testinin en yaygın kullanılan objektif kişilik testi olduğunu söyleyen Çulha, 22 dile çevrilen testin birçok kültürde kullanıldığını belirtti. Testin birçok kullanım alanı olduğunu söyleyen Çulha, “Bu testi geliştiren iki profesör, psikiyatrik tanı koymak ve tedavi sürecindeki gelişmeleri izleyebilmek adına objektif ve pratik test elde etmeyi amaçlamışlardır ve bunda da başarılı oldular. Fakat daha sonra MMPI sadece psikiyatride, psikolojide, kliniklerde ve hastanelerde değil, başka alanlarda da kullanılmaya başlandı. Mesela riskli mesleklerde, bu mesleklere müracaat eden adaylara uygulandı. Aynı zamanda endüstride de kullanılmaya başlandı. Endüstride özellikle kişiliği liderlik vasıflarında ölçmek için kullanılıyor” dedi.

Kişilik özelliklerini ölçen birçok alt ölçek var

Yetişkinlere uygulanan testte 567 soru olduğunu belirten Çulha, MMPI-2’nin çok daha geliştirilmiş olduğunu söyleyerek, testle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bir önceki MMPI’da üç geçerlik alt ölçeği varken, MMPI-2’de 6 ya da 7 geçerlik ölçeği var. Geçerlik ölçeği son derece önemlidir. Yani ‘kişi bu testi nasıl cevapladı, bu cevaplara güvenilir mi, geçerli mi gerçekten yoksa değil mi?’ gibi konuları ele alır ve ölçer. İkinci test bu ölçmeyi daha geniş çapta ele aldı. Bunun dışında ikincide birçok fazla alt ölçekler de var. Bu klinik alt ölçekler dışında birçok başka kişilik özelliklerini ölçen alt ölçekler de var.”

Kamusal alanda da kullanılacak

MMPI-2’nin araştırma ve uyarlamasının tamamen bittiğini belirten Çulha, “MMPI Türkiye’de ilk defa Prof. Dr. Işık Savaşır tarafından 1982’de el kitabı basıldı. Ondan sonra geniş çapta kullanılmaya başlandı. Fakat şuan MMPI-2 hazır, bir süre sonrada piyasaya çıkacak. Ondan sonra 2’nin kullanılması gerekir. Çünkü orijinal MMPI miadını doldurmuştur. Kişilik araştırmalarında son derece faydalı olabilir. Zaten araştırmalarda da kullanılıyor. İlerde tabi daha geniş alanda özellikle kamusal alanda da kullanılacak” diye konuştu.