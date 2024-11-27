Tüm Bel-Sen ile Fizyomer arasında indirim anlaşması imzalandı.

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Müdürü R. Enver Balcılar ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) Başkanı Gerçek Bilyaz İzgü arasında imzalanan anlaşma ile sendika üyeleri ve 1. derece yakınlarına indirim sağlandı. Sendika üyelerine böyle bir imkân sunduğu için Fizyomer yönetimine teşekkür eden Başkan Gerçek, kaliteli hizmeti üyelerine daha uygun şartlarda sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.