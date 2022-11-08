Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören lösemili çocuklar için gökyüzüne rengarenk balon bırakıldı. Hastane penceresinden el sallayan çocuklar, maskotlarla bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören lösemili çocuklar için gökyüzüne rengarenk balon bırakıldı. Hastane penceresinden el sallayan çocuklar, maskotlarla bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören lösemili çocuklar için farkındalık etkinliği düzenledi. İzmit Belediyesi yöneticileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocuklar için rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Pencerelere çıkan çocuklar, gökyüzüne bırakılan balonları izleyerek el salladı. Çocukların mutlulukları gözlerine yansırken, Mickey Mouse kostümleri giyen maskotlar da çocuklarla bir araya gelerek onları eğlendirdi. Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklara hediyeler de verildi.

"İyileşen hastalarımız bizi artık çocuklarıyla ziyaret ediyor"

Çocukların çok mutlu olduklarını söyleyen doktor Şener Çalık, "Ben bu mesleğe 19 yıl önce başladığım zaman 7-8 yaşında olan çocuklarımız şu anda bize çocuklarıyla ziyarete geliyor. İyileşip bizi ziyaret etmeleri bizi çok mutlu ediyor. Hatta 7. sınıfta lösemi tanısı konulan bir çocuğumuz hastalığı yendikten sonra okulunu okuyarak hemşire oldu. ‘Senin gibi olacağım’ dedi ve bu yönde ilerledi. Bu şekilde bizi örnek alan hastalarımız var. Tedavisi bitmiş ve yetişkin çocuklarımız da var. Tedavisi biten ve tedavisi devam eden çocukları da buluşturarak, ’Ben de sizin gibiydim ama iyileştim, bu tedavisi olabilecek bir hastalık’ mesajı veriyoruz" dedi.

"Herkesi bağışçı olmaya davet ediyoruz"

Çocukların tedavisinde desteğin çok önemli olduğunu söyleyen doktor Büşra Işık, “Bu tarz etkinliklerle çocuklarımız çok mutlu oluyor. Çocuklar, maskotları ve balonları gerçekten çok sevinçle karşıladı. Lösemi tedavisi olan bir hastalık, mümkün olduğunca erken teşhis ve tedavisi çok önemlidir. İlik nakli olunca insanlar kendilerine bir zarar geleceğini düşünüyorlar ama hiçbir zararı yok. Herkesi bağışçı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Moral verelim istedik"

Etkinlik dolayısıyla çocuklarla bir araya gelen İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, “Lösemi Haftası dolayısıyla çocuklarımızı ziyarete geldik. Ufakta olsa çocuklarımıza bir dokunuş yapalım, onların yanında olalım, moral verelim istedik. Bu anlamda da İzmit Belediyesi olarak bir farkındalık ortaya koymak istedik. Bütün vatandaşlarımızı lösemili çocuklarımıza destek olmak amacıyla kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kanseri en büyük mutluluk yener"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Büşra Fidan, "Kızım balonları gördü mutlu oldu. 2 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Kızım beyin kanseri, 2 defa ameliyat oldu. Kanseri en büyük mutluluk yener, biz de onları mutlu olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kulandı.

"İnsanları kök hücre bağışında bulunmasını istiyoruz"

Kızının lösemi hastası olduğunu söyleyen Ayla Küçük, "22 Temmuz’da yatış yaptık. Bizim ilik nakli olmamız gerekiyor. Yüksek riskli bir lösemi hastasıyız. İnsanları bu yüzden kök hücre bağışında bulunmasını istiyoruz. İnsanlar birçok hastaya umut olacak, hayat verecekler. Çok basit bir işlem. Açılan damar yollarının acısı 48 saatte geçiyor ama bizim çocuklarımızın acıları daha büyük. İnsanlar bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.