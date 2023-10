TV+, farklı kategorilerdeki zengin içeriklerini Ekim ayında da dizi ve film tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Paramount yapımı ‘Tulsa King’ dizisi, 12 Ekim’den itibaren TV+’ta yayınlanacak.

Dijital içerik platformu TV+, dünya genelinde beğeniyle izlenen yapımları ekran tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Ekim ayında da dizi, film, spor, belgesel, çocuk gibi farklı kategorilerdeki içerikler TV+ ekranlarına geliyor. Bu ay dizi kategorisinde öne çıkan yapımlar arasında ‘Tulsa King’ yer alıyor. Ünlü oyuncu Sylvester Stallone’un aynı zamanda ilk dizisi olan ‘Tulsa King’in, 10 bölümlük ilk sezonu TV+’ta yayınlanacak.

Başrolünde Sylvester Stallone’un oynadığı bir suç draması olan Paramount yapımı Tulsa King, New York’lu bir mafya babası olan Dwight ‘The General’ Manfredi (Stallone) üzerine yoğunlaşıyor. 25 yıllık esaretten sonra hapishaneden çıkan ‘The General’, patronu tarafından iş kurması için Tulsa’ya sürgün ediliyor. Bu mafya ailesinin çıkarlarını gözetmeyeceğini fark eden Dwight, kendi suç ekibini kurmaya başlıyor. 10 bölümden oluşan Tulsa King, 12 Ekim’de birinci sezonuyla sadece TV+’ta yayınlanacak ve her hafta iki yeni bölümle ekrana gelecek. Yapımcılığını The Sopranos ve Boardwalk Empire gibi suç dramalarının başarılı ismi Terence Winter’ın üstlendiği dizinin üreticisi ise Taylor Sheridan.

Bu ay TV+’ta, ‘Tulsa King’in yanı sıra dizi, film, belgesel ve çocuk kategorilerinde yeni eklenen çok sayıda içerik yer alacak.