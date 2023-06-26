Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, kredi kartı nakit avansını kullanıp borcu borçla kapatan tüketicileri uyardı. Yılmaz, bazı tüketicilerin bir aylık maaşı kadar da kredi kartından nakit avans kullandıkları için iki yakalarının bir araya gelmediğini söyledi.

Merkez Bankası tarafından belirlenen kredi kartı faiz oranı aylık akdi faizde yüzde 1.36’dan yüzde 1.91 çıkarıldı. Gecikme faizi ise yüzde 2.11 olarak gerçekleşti.

Aylık geliri yetmeyen tüketicinin kredi kartı nakit avansına sarıldığını, bazı ihtiyaçlarını geliriyle karşılayamayınca bir maaş kadar da nakit avans kullanarak bir aylık geçimini sağladığını aktaran Yılmaz, zamlı maaşına rağmen avanssız geçimini sağlayamayan tüketicinin yeni borçlara kredi kartıyla yeniden yelken açtığını söyledi.

Bir aylık maaşın yanında bir o kadar da kredi kartından nakit avans çekerek geçimini sağlamaya çalışan tüketicilerin düzlüğe çıkamadığını savunan Yılmaz, "Aylık yüzde 1.36 akdi faiz ile 10 bin TL nakit avans çeken tüketici aylık 930 TL ödemektedir. Akdi faiz yüzde 1.91’e çıkınca aylık faiz 970 TL’ye çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle tüketici aldığı maaşın bin lirasını doğrudan geçimini sağlayacak borcuna yatırmaktadır. Yüzde 1.91 faiz oranının ise tüketiciye yıllık mâliyeti yaklaşık 500 liradır. Kısacası tüketici borcu borçla kapatarak yaşamına devam etmektedir. Tüketicinin borç yükü büyüyerek devam etmektedir. Tüketicinin kira, gıda ve mecburi çocuk eğitimi dışında sosyal hayatı için harcayacağı bir geliri bulunmamaktadır" dedi.