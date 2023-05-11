MediaMarkt, annelere alınabilecek en iyi hediyeyi, ‘anne’ rolünde her şeyi bilen bir yapay zekanın yanıtladığı Anne Ai teknolojisini hayata geçirdi.

Hediye seçmek başlı başına zor bir iş. Konu, en değerli olan anneler olduğu zaman durum daha da zorlaşıyor. Onları en mutlu edecek hediyeyi seçmek isteniliyor ve en iyisinin hangisi olacağı konusunda kararsızlık yaşanılıyor. Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, “Anneler her şeyin en iyisini bilir” dedi ve anneleri en mutlu edecek hediyenin ne olduğu sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla Anne Ai teknolojisini geliştirdi. Platformda annelere en iyi alınabilecek hediyeyi, ‘anne’ rolünde her şeyi bilen bir yapay zeka yanıtlıyor. Türkiye’de ilk olduğu belirtilen bu çalışma GPT-4 tarafından destekleniyor.

Kullanıcıların Onedio platformunda sorular sormasını sağlayacak olan Anne Ai, 13 Mayıs tarihine kadar, sosyal medya kullanımının yoğun olduğu saatler arasında, API bağlantılı ve gerçek zamanlı cevaplarıyla kullanıcıların hem hediye konusunda hem de farklı konulardaki sorularını yanıtlayacak.

MediaMarkt depremden etkilenen anneleri de unutmadı

Depremden etkilenen anneleri de unutmayan marka, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na (KEDV) bölgedeki annelerin ihtiyaçlarını karşılamak için bağış yaptı.