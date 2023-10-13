Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın evrensel bir tüketici hakkı olduğunu belirten TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü, son zamanlarda gerekli denetimlerin yapılmadığını ve yasal yaptırımların uygulanmadığını söyledi.

Son zamanlarda sigara kullananların sigara yasağı yokmuş gibi hareket ettiklerini ve tüketicilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyleyen Güllü, toplumda görülen problemlere yönelik açıklamalarda bulundu. Sigara kullanma yasağının olduğu lokanta, kafeterya, kıraathane gibi mekanlarda sigara kullanımının sıkça görüldüğünü söyleyen Güllü, “Kapalı alanlarda, kamu kurumlarında, kampüslerde, garlarda, duraklarda, şehirlerde hemen hemen her yerde sigara kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta ve dumansız hava sahaları sürekli ihlal edilmektedir. Sigara kullananlar, izmaritleri dışarlarda rasgele yerlere attıkları için sokaklar, caddeler, yollar, kaldırımlar, toplu taşıma durakları, bütün kamusal alanlar ve her yer kirletilmekte ve sigara izmaritleri şehirlerde yaşanan kirliliğin en önemli sebeplerinden birisi haline gelmiştir. Bütün bu yaşananlarla, tüketicilerin, özellikle sigara kullanmayan tüketicilerin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakları hiçe sayılmaktadır.” şeklinde konuştu.

"Denetimler arttırılmalı, cezai işlem uygulanmalı"

Sigara kullanım yasağı ile ilgili mevzuatın geliştirilmesi ve bu konuda cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Güllü, kamusal alandan başlayarak dumansız hava sahalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Güllü, “Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda her ilde oluşturulan dumansız hava sahası denetim ekiplerinin sayısı artırılmalı ve sigara kullanım yasağının olduğu kapalı alanlar titizlikle denetlenmelidir. Sigara kullanım oranı düşürülmesi için stratejik planlar yapılmalı ve bu kapsamda çalışmalar arttırılmalıdır. Sigara kullanma yasağını ihlal edenlere, 4207 sayılı Kanun’u 5. Maddesinin ilgili fıkraları ve Kabahatler Kanunu’nun 39. Maddesine göre hiç çekinilmeden cezai işlem uygulanmalıdır” dedi.

Güllü, yasaklanmış alanlarda sigara içilmesi nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların ALO 184 Tütün İhbar Hattı’nı arayarak veya akıllı telefon ve tablet üzerinden "Yeşil Dedektör" mobil uygulamasını kullanarak şikâyette bulunabileceklerini söyledi.