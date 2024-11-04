E-ticaret platformu Hepsiburada, Kasım ayı kampanya dönemi öncesinde tüketicilerin bu döneme dair beklentilerini ve alışveriş planlarını ortaya koyan kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. 1.000 kişinin katıldığı araştırmada tüketicilerin yüzde 90’ı bu sene Kasım ayında geçtiğimiz yıla oranla daha fazla alışveriş yapacağını belirtiyor. Araştırma sonuçları ayrıca anlık alışverişlerden planlı alışverişlere geçişin arttığını gösteriyor.

E-ticaretin en yoğun ayı olan Kasım ayı öncesi Hepsiburada, müşterilerin indirimlere olan yaklaşımlarını ve Kasım ayındaki alışveriş planlarını içeren araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Verinays Dijital Araştırma’nın 18-55 yaş aralığında, online alışveriş yapan 1000 kişi ile görüştüğü ve odak grup çalışmalarıyla desteklediği araştırma tüketicilerin Kasım indirim dönemlerine yönelik yaklaşımlarını ve alışveriş planlarını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre online alışverişi tercih edenlerin alışveriş yapma sıklığı ortalama haftada bir kez olarak öne çıkıyor. Son yıllarda anlık alışverişlerden planlı alışverişlere geçişin arttığı dikkat çekerken, tüketiciler Kasım ayı boyunca bekledikleri fırsatlar için alışveriş planlamalarını önceden yapıyor.

“Müşteriler, düzenli ihtiyaç duyulan ürünleri edinmek için indirim dönemlerini bekliyor”

Araştırmanın bulguları hakkında değerlendirmede bulunan Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli “Kasım ayı öncesi, müşterilerimizin alışveriş alışkanlıklarını ve beklentilerini daha iyi anlamak adına bir saha araştırması yaptık. Araştırma sonuçlarımız, tüketicilerin Kasım ayını dört gözle beklediğini ve planlı bir şekilde alışveriş yapmaya yöneldiklerini gösteriyor. Tüketicilerde tasarruf etme motivasyonunun güçlü bir şekilde devam ettiğini, ilerleyen dönemde ihtiyaç duyulacak ürünleri önceden alma davranışının yerleştiğini görüyoruz. Müşteriler, düzenli ihtiyaç duyulan ürünleri satın almakiçin indirim dönemlerini bekliyor. Araştırmaya katılanların %88’i geçtiğimiz yıl Kasım ayı indirimlerinden faydalandığını belirtirken, geçen sene alışveriş yapmış olanların %90’ı bu sene Kasım indirimlerinde geçen senekinden daha fazla alışveriş yapmayı planlıyor” diye konuştu.

Kasım indirimlerinde kadınlar moda ve kozmetik, erkekler ise cep telefonu ve aksesuarlarını takip ediyor

Araştırmaya katılanların yüzde 67’si Kasım ayı indirimlerinde normalde satın almadıkları yüksek tutarlı ürünlerin indirime girmesini bekliyor. Katılımcıların yüzde 62’si ise düzenli kullandıkları ürünler indirime girdiği zaman bolca satın aldıklarını ifade ediyor. Tüketiciler, Kasım indirimlerinde en çok moda (yüzde 79), kozmetik (yüzde 47), cep telefonu ve aksesuarları (yüzde 40), ev tekstili ve dekorasyonu (yüzde 37) kategorilerinde alışveriş yapmayı planlıyor. Kadınların en çok moda ve kozmetik kategorilerini tercih ettiği görülürken, erkekler cep telefonu ve aksesuarları kategorisini tercih ediyor.

Tüketiciler için marka tercihinde en önemli faktör güvenilirlik

Müşteriler güvenilir buldukları platformlar arasında tercih yaparken, teslimat sürelerinin kısa olması, iade süreçlerinin kolay olması, kullanım sıklığı, çok sayıda müşteri yorumu olması gibi faktörleri önemsiyor. Tüketicilerin alışveriş tercihinde ödeme ve vadelendirme çözümlerinin de önemli bir unsur olduğunu görülüyor. Ödeme yaparken en fazla dikkat edilen unsur, vade farksız taksit sayısı olarak öne çıkıyor. Faizsiz erteleme, yapılabilecek maksimum taksit sayısı ve erteleyip taksitlendirme seçenekleri yine alışveriş kararını güçlü biçimde etkiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; Kasım ayı boyunca Hepsiburada, ’başka yerde arama’ sloganıyla müşterilerine en iyi fiyat garantisi sunarak, güvenle alışveriş yapabilecekleri bir platform sağlamayı hedefliyor. Hepsiburada satıcılı ve ’En İyi Fiyat Garantisi’ işaretli seçili ürünlerde geçerli olan bu imkan, güvenilir bir alışveriş deneyimi sunuyor. Müşteriler, aldıkları ürünleri aynı gün daha düşük bir fiyata başka bir platformda bulurlarsa, fiyat farkını Hepsipara olarak geri alabiliyor.