Zonguldak Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ali Topaloğlu, son altın ayda en çok sorun yaşanan ürünün spor ayakkabısı olduğunu açıkladı.

Zonguldak Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ali Topaloğlu, son altın ayda en çok sorun yaşadıkları ürünün spor ayakkabısı olduğunu ve alınan ürünlerin fosun çıkmasından dolayı vatandaşların sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Başkan Topaloğlu ayrıca internet satılı yapan vatandaşların, güvenilir sitelerden alışveriş yapmalarını gerektiğini ve yoksa ürünlerin başka ürün çıkarak paralarının boşa gidebileceğini ifade etti.

Başkan Topaloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Şimdi öncelikle Zonguldak hakem heyetine en çok yapılan başvuru spor ayakkabıları gitmekte. Spor ayakkabıları ile ilgili çok başvuru var. Bu hem üretimin foson olmasından kaynaklı muhtemelen biz öyle düşünüyoruz. Biliyorsunuz spor ayakkabıları çok pahalılaştı. 2-3 binden aşağı ayakkabı yok. Son altı ayda yaptığımız istatistiklerden en çok başvuru spor ayakkabı. Spor ayakkabılarıyla ilgili başvurularda yüzde doksanı tüketicinin lehine çıkıyor. Diğer konu internet satışı üzerinden çok şikayet var. Farklı ürün geliyor vatandaş muhattap bulamıyor. Arkadaşların çok dikkatlı olması gerekiyor. Bu konuda vatandaşların çok dikkatli olması gerek. İnternet üzerinden yapılan siparişlerde bilinen sitelerden alışveriş yapmak gerek. Verdikleri paralar da havaya gidiyor. Son zamanlar bir diğer şikayet ise tüketiciler tüketici yasasını yanlış değerlendirmesi. Biliyorsunuz tüketicinin cayma hakkı uzaktan satış dediğimiz 14 gün içersinde hiç bir gerekçe göstermeden cayma hakkı vardır. Vatandaşların mağazalarda aldığı ürünlerde de böyle hakkı olduğunu düşünüyor. Mağazalardan aldığımız ürünlerde cayma hakkımız yoktur. Ancak aldığı malda birşey varsa böyle bir hakkı vardır. Ancak internet üzerinden aldığı satışlarda böyle hakkı vardır”dedi.