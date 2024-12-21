Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “taklit veya tağşiş yapılan gıdalar” listesini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Keser; “güvenilir gıda” çalışması başarılı şekilde yürütülüyor, geliştirilerek “dürüst gıda” hedeflenmelidir” dedi.Şile Haber (İSTANBUL İGFA)

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir süre önce gıdada taklit ve tağşiş yapan ve insan sağlığına aykırı gıda üreten marka, kişi ve firmaların listesini yayınlamaya başladığını hatırlatan Tüketici Birliği Federasyonu Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Keser, "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd adresindeki sitede düzenli aralıklarla güncellenen listede yer alan bilgiler kamuoyu için bilgilendirici ve uyarıcı nitelikte olup aynı zamanda gıdada hile yapan ve tüketici sağlığını yok sayan gıda teröristleri için caydırıcı etki oluşturmaktadır.

Gıda terörüne karşı mücadele öncelikle kamu otoritesi tarafından yerine getirilmelidir. Tüketici Birliği Federasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu çalışmasını, tüketici sağlığı ve güvenliği açısından önemli ve olumlu olarak değerlendirmektedir. Bu çalışmanın başlamasıyla birlikte Tüketici Birliği Federasyonu tarafından çalışmanın geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması yönünde öneriler kamuoyu ile paylaşılmış ve nihai hedefin “dürüst gıda” olması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu kapsamda; yapılmaya başlanan bu gerekli ve önemli çalışmaya yönelik algı çalışması, spekülasyon ve tartışmaların önüne geçilmesi, nesnel ve adil süreçlerin oluşturulması için “Gıda Güvenliği Kurumu oluşturulması, bu kurumda ilgili taraflarla birlikte tüketici örgütleri temsilcilerinin görevlendirilmelerine ilişkin öneriyi yineliyoruz.

Bu temel öneri yanında özellikle son günlerde gümrük kapılarından geri çevrilen gıdalara ilişkin kamuoyunda oluşan endişeye de dikkat çekerek;

-Listede yer alan ürünlere ilişkin numunelerin alındığı tarih ve saat bilgisi,

-Yapılan denetimlere il, ilçe ve sayı bilgisi,

-Denetim sonuçlarına göre faaliyeti sonlandırılan işletme isim ve sayı bilgisi,

-Suç duyurusu yapılan işletme sayı ve isim bilgisi,

-İmha edilen ürünlere ilişkin tanım ve sayı bilgisi,

-İhracat kapsamında gönderilen ve iade edilen gıda ürünlerinin iade sonrası süreç bilgisinin kamuoyuna açıklanması ve güncellenmesi önerisini kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.