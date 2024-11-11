Tüketiciyi Destekleme Derneği(TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, “Kalabak su damacana fiyatlarına yaptığınız gerekçesiz zammı geri çekin" çağrısında bulundu.

Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruda, 9 Kasım 2024 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere şehir merkezinde Kalabak damacana suyu fiyatının 30,00 TL olarak belirlendiğinin duyurulduğu hatırlattı. Süleyman Bakal, “Kapıya/eve teslim esasıyla çalışan Alo Kalabak hizmeti ise 40,00 TL olmuştur. Duyuruda buyurgan bir dil kullanılmış, tüketicilere zammın gerekçesi açıklanmamıştır. Şimdi soruyoruz; Akaryakıt, elektrik doğalgaz dolar fiyatları artmadı. Asgari ücrete, emekli, memur, işçi çalışan maaşlarına zam yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hangi nedenlere Kalabak su damacana fiyatlarına zam yaptı? Kamu kaynaklarını ve imtiyazlarını kullanan Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) kâr amacıyla hareket edemez. Yaptığı her iş ve işlemi hemşerilerine açıklamak zorundadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine açık çağrıda bulunuyoruz. Su hakkı en temel insan hakkıdır. Kalabak Su damacana fiyatlarına yaptığınız bu gerekçesiz, yüksek zammı geri çekin” diye belirtti.