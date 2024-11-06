Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Çözüm Merkezi Üyesi Ayşe Keskin, gıda güvenliğini milli bir mesele olduğunu anlatarak, “Sağlıklı gıda üretilebilmesi ve sunulması için tüm şartlar sağlanmalı, gerekli denetimler aksatmadan sürdürülmelidir” diye belirtti.

Keskin, gıda hijyeni uygulamalarını değerlendirdi. “Sağlıklı hayatın ilk basamağı gıda hijyenidir" diyen Keskin, “Gıda hijyenine uygun, doğru yöntem ve tekniklerle üretilen gıdalar bize sağlık, güç, enerji olarak dönerken; tam tersine hijyen şartlarını taşımayan besinler sağlığımızı tehdit edip hastalık olarak geri dönmektedir. Gıdalar insan sağlığını direkt etkileyen etmenler arasındadır. Ne bir giysiye ve ayakkabıya, ne de bir aksesuara benzerler, rahatsız olduğumuz zaman çıkarıp atabileceğimiz cinsten! Ağzımızdan giren her besin, sindirim sistemi yoluyla, hücrelerimize gitmekte, bizim adeta yakıtımız haline gelip, organlarımız tarafından kullanılmaktadır. Tüm bu sebeplerle gıda güvenliğini milli bir mesele olarak değerlendireli; sağlıklı gıda üretilebilmesi için tüm şartlar sağlanmalı, gerekli denetimler aksatmadan yerine getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Tarla ve çiftlikten, çatala gelinceye kadar gıda işletmecilerinin sorumluluklarını anlatan Ayşe Keskin, şunları kaydetti:

“Bu şartları sağlamayan, hileli yollara başvuran İşletmeler insan hayatını tehdit ettikleri için ağır ve caydırıcı cezalara tabi tutulmalıdır. Biz tüketiciler, gücümüzün her zaman farkında olmalı, dikkatli davranmalı ve Evrensel Tüketici Haklarından ’Sağlık ve Güvenliğinin Korunması Hakkı’nı yerine getirmek için; gıda güvenilirliğiyle ilgili her türlü ihbar ve şikayette bulunabileceğimiz Alo 174 Gıda Hattı’nı aramaktan veya 0501 174 0174 whatsapp ihbar şikâyetçi olmaktan çekinmemeliyiz.”