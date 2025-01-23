Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, "Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) sayesinde ülke genelindeki tarımsal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanacak ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği artırılacak. Böylece Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesi mümkün olacak" dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde "TÜKAS Resen Kayıt İşlemleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, ”TÜKAS, tarım sektörünü daha verimli, sürdürülebilir ve planlı bir şekilde yönetmeyi amaçlayan bir sistem olarak geliştirildi. Bu sistem, tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınmasını kolaylaştırarak, sektördeki tüm paydaşların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedefliyor. TÜKAS sayesinde ülke genelindeki tarımsal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanacak ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği artırılacak. Böylece Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesi mümkün olacaktır. TÜKAS sayesinde tarım işletmeleri tüm faaliyetlerini düzenli bir şekilde kayıt altına alabilecekler. Bu da verimlilik artışı ve sağlıklı bir veri akışının sağlanmasına yardımcı olacak. Bu toplantı, TÜKAS’ın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli adımların atılması adına önemli bir adım oldu” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise TÜKAS’ın önemine değinerek, “TÜKAS, yasal durumu ne olursa olsun, arazi büyüklüğüne bakılmaksızın bitkisel üretim, hayvancılık veya su ürünleri üretimi yapan tarımsal işletmelere ait tüm bilgilerin yer aldığı bir veri tabanıdır. Bu sistem, tarımsal faaliyetin tam olarak belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur” şeklinde konuştu.

Sağlam, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca tarım sektöründeki politikaların belirlenmesi ve uygulanması için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmayan tarıma elverişli tüm parsellerin kayıt altına alınması gerektiğini, bu doğrultuda Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ne uygun olarak çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

31 Mart’a kadar kayıtlar tamamlanacak

Yönetmeliğin 6. maddesinin 7. bendine göre başvuru yapılmayan tarımsal faaliyetlerin tespit komisyonlarınca belirlenerek sisteme kaydedileceğini belirten Sağlam, ilgili işlemlerin 31 Mart 2025 tarihine kadar tamamlanacağını vurguladı. İl Müdürlüğü olarak 17 ilçede çalışmaların başladığını belirten Sağlam, ilçe müdürlerinin sistem sorumlusu, teknik personelin ise veri giriş elemanı olarak görevlendirildiğini, ayrıca Milli Emlak Müdürlüğü’nden hazine arazilerinde tarımsal faaliyet yürüten kişilere ait bilgilerin talep edildiğini, bu bilgilerin sistemli bir şekilde kayıt altına alınacağını kaydetti.

Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanı Ramazan Yayla, Amasya, Giresun, Ordu, Sinop ve Tokat illerinin Tarım ve Orman Müdürlüklerinden şube müdürleri ile ilçe müdürleri ve teknik personel de katıldı.