Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), bu yıl ’küresel değer zincirleri’ ana temasıyla 6’ncı kez düzenlenen ve ’Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak’ sloganıyla gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde, ’Altın Değerler Ödülleri’ çerçevesinde, ’Türkiye’nin ilk ihracat odaklı yeni nesil organize sanayi bölgesi ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, ’küresel değer zincirleri’ ana temasıyla düzenlendi. Bir otelde düzenlenen ve iki gün süren zirvede dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, çok sayıda ülkeden konuşmacıların yer aldığı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Dünya Bankası Washington DC Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız, Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Azerbaycan Cumhuriyeti İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı Başkanı Yusuf Abdullayev, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu gibi isimlerin yer aldığı zirvenin açılışında, TÜİSOB ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek, sürdürülebilir enerjiye erişim, kaynakların verimli kullanılması gibi önemli konuların ele alınmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Gül Akyürek Balta, TÜİOSB’de de bu konular üzerinde hassasiyetle durduklarını, Türkiye’nin tarımsal üretimde söz sahibi bir ülke olarak gücünü daha da artırması için çalıştıklarını dile getirdi.

“Çevreye ve insana saygıyı esas dijital tarım ve gıda ekosistemi kuruyoruz”

Zirvenin düzenlenmesine destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Gül Akyürek Balta, TÜİOSB’nin, Endüstri 4.0 hedefiyle çevreye ve insana saygıyı esas alarak yola çıkan, Türkiye’nin ilk ihracat odaklı dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olma özelliği taşıdığını kaydetti. "Yeni nesil OSB’mizde, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu, sürdürülebilir üretime dayalı dijital tarım ve gıda ekosistemini kuruyoruz" diyen Gül Akyürek Balta, şöyle konuştu: "Bu ekosistemin en önemli çıktısı olan ve yüksek kaliteyi ifade eden DigiGreenFoodValley sertifikasıyla ürünlerimizin ihracatını artırarak, ülkemize katma değer sağlayıp yatırımlarımızı yeni nesil TÜİOSB’mizde büyüteceğiz. Bölgemizde konserveden süt ve süt ürünlerine, makarnadan bakliyat çeşitlerine, kurutma eleme ve paketleme tesislerinden tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesine kadar gıdanın hemen hemen her alanında faaliyet gösterecek bu işletmelerde elde edeceğimiz katma değeri yüksek ürünlerimizi dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendirerek bölge ve ülke ekonomisine katma değer kazandıracağız. TÜİOSB olarak 100 fabrika ile 10 bin kişiye istihdam sağlarken, ülkemize ilave 250 milyon dolar ihracat geliri kazandırmayı hedefliyoruz."

500 milyon dolarlık yatırım

Mersin’in Tarsus ilçesinde 500 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçirilecek olan TÜİOSB’nin toplam 300 hektarlık alandan oluşacağını anlatan Gül Akyürek Balta, "TÜİOSB’mizde, 115 hektarda 70 parselden oluşan birinci etap arazi düzenleme çalışmalarını tamamladık ve söz konusu 70 parselin tamamının ön tahsislerini gerçekleştirdik. Çok kısa sürede fabrika inşaatlarına başlayacağımız TÜİOSB’mizde dijital tarım ve gıda ekosistemi kuruyoruz" dedi.

Gül Akyürek Balta, şöyle devam etti; "TÜİOSB’mizde, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Dijital Tarım, Tarladan Çatala Dijital Değer Zinciri, Ortak Lojistik Merkezi, Girişimci Ekosistemi, Tarım ve Gıda Teknolojileri Test Merkezi, Dijital Tarım ve Gıda Endüstrisi Eğitim Kompleksi, Güneş Enerji Santrali gibi önemli projeler yer alıyor. Bölgemizdeki yatırımcıların ve KOBİ’lerin dijital dönüşümüne zemin hazırlamak, küresel rekabetçilik güçlerini artırmak, sürdürülebilir ve kârlı büyümelerini sağlamak üzere aynı zamanda Dijital Dönüşüm Merkezi’ni hayata geçirdik. Burada dijital olgunluk değerlendirme, eğitim-gelişim, dijital ikiz (digitaltwin) pilot çalışmaları, danışmanlık, uygulama ve yeşil fabrika (leedcertificate) başlıkları başta olmak üzere birçok konuda faaliyetler yürüteceğiz. Ayrıca temel hizmetlerden elektrik, su, telefon, internet, doğal gaz ve SCADA yönetimi hizmetlerini de yatırımcılarımıza sunuyor olacağız. TÜİOSB’yi Türkiye’de Yeşil Mutabakat’a uyumlu ve verimliliğin azami düzeye çıkarıldığı, kaynak kullanımının optimize edildiği ve dijital dönüşümünü tamamlamış fabrikaların faaliyet gösterdiği bir yapı olarak ülkemize kazandıracağız. Projemizin tamamlanmasının ardından kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi ve yeşil dönüşümün temellerinin atılması sonucunda, bölgesel ve ülkesel düzeyde yapılacak benzer çalışmalar için referans bir kurumsal yapıyı hayata geçirmiş olacağız."

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, yakın bir zamanda işletmelerin temellerinin atılacağı bölgeye yönelik yoğun bir yatırımcı talebi olduğunu da vurgulayarak, "Çukurova’nın ve Türkiye’nin önde gelen firmalarının yanı sıra uluslararası alandan hatırı sayılır yatırımcılar da bizden arsa talebinde bulunuyor. Bizler yer tahsisi konusunda seçici davranarak TÜİOSB’de ülkemize ve bölgemize en fazla katkıyı sağlayacak firmaların yer alması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın Değer Ödülleri sahiplerini buldu

Açılış konuşmaları, plaket takdimleri ve panellerin yapıldığı zirvenin ikinci gününde ise Türkiye’ye katma değer sağlayan kişi ve kurumlara verilen İstanbul Altın Değerler Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve ’Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak’ sloganıyla gerçekleştirilen zirve çerçevesinde 11 alanda ödül verildi. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta’ya, ‘Türkiye’nin ilk ihracat odaklı yeni nesil organize sanayi bölgesi ödülü’ takdim edildi.