Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta, TÜİOSB’nin, altyapılarda ve üretimlerde tüm mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek üzere Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesinde oluşturulan ’Dijital Tedarik Havuzu Projesi’nin tanıtımının yapılacağını açıkladı.

Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta, TÜİOSB’nin, altyapılarda ve üretimlerde tüm mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek üzere Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesinde oluşturulan ’Dijital Tedarik Havuzu Projesi’nin tanıtımının yapılacağını açıkladı.

Akyürek Balta, ’Endüstri 4.0’ hedefiyle, çevreye ve insana saygıyı esas alan yeni nesil organize sanayi bölgesi Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde ’Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu, sürdürülebilir üretime dayalı, dijital tarım ve gıda ekosistemini kurmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

TÜİOSB’de üretilecek ürünlerin teknoloji ile yüksek katma değerli hale getirilip ’DigiGreenFoodValley’ sertifikasıyla ihraç edileceği bilgisini veren Gül Akyürek Balta, "TÜİOSB’nin faaliyete geçmesi konusundaki altyapı yatırımları hızlı bir şekilde ilerliyor. Toplam 300 hektarlık alanda birinci faz olarak tahsisini tamamladığımız 70 sanayi parselinin bulunduğu 115 hektarlık alanda arazi düzenleme ve yol çalışmalarının sonuna gelindi. İçme ve kullanma suyu, kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve enerji altyapı projeleri tamamlanarak bir bir hayata geçirilmeye başlandı. Artık, fabrikalarımızın inşaatına başlamak için gün sayıyoruz." dedi.

TÜİOSB’den Dijital Dönüşüm Merkezi

Teknoloji alanında baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı günümüzde, yeni teknolojilerin üretim süreçlerinden ticari ve sosyal hayata varıncaya kadar her alanda önemli değişim ve dönüşümler meydana geldiğini kaydeden Akyürek Balta, TÜİOSB’nin geleceğin dijital dünyasında güçlü şekilde yer almak için Dijital Dönüşüm Merkezi kurduğunu açıkladı.

Akyürek Balta, “Yatırımcılarımızın ve bölgedeki KOBİ’lerin dijital dönüşümüne zemin hazırlamak, küresel rekabetçilik güçlerini artırmak, sürdürülebilir ve karlı büyümelerini sağlamak için Dijital Dönüşüm Merkezini hayata geçirdik. Dijital Dönüşüm Merkezi ile TÜİOSB yatırımcılarının ve bölgedeki KOBİ’lerin dijitalleşme farkındalığını geliştirerek dijital ekosistemin parçası olmalarını sağlayacağız. Dijital dönüşüm için gerekli kaynaklar ve kaynak eksikliklerini belirleyerek eksiklerin giderilmesi, mevcut kaynakların da en verimli şekilde kullanılması için çalışacağız" diye konuştu.

Dijital Tedarik Havuzu ile tedarikçi firmalarla yatırımcılar bir platformda buluşacak

Gül Akyürek Balta, TÜİOSB’nin, altyapılarda ve üretimlerde tüm mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek üzere Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesinde Dijital Tedarik Havuzu oluşturulduğu bilgisini vererek şunları söyledi; "Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesindeki Dijital Tedarik Havuzu da diğer projelerimiz gibi önemli çalışmalarımızdan birisi. Havuzda yer almak isteyen yatırımcı firmalar başvuruda bulunarak, ’Tedarikçi Değerlendirme Programı’na katılmak suretiyle TÜİOSB onaylı tedarikçiler listesine girebilecekler. Bu sayede TÜİOSB’nin onaylı tedarikçileri, bölgenin altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra, fabrikalarını kuracak TÜİOSB yatırımcılarının tüm mal ve hizmet alımlarını yapabilecekleri, alıcılarla satıcıları buluşturan, açık ve şeffaf bir alışveriş platformunda bir araya gelmiş olacaklar. Burada yer alan tüm firmalar, talep edilen mal ve hizmetler için Dijital Tedarik Havuzu üzerinden tekliflerini verebilecek, talep edilen ihalelere katılabilecekler."

Tüm mal ve hizmet alımlarında Mersin’e öncelik verilecek

Gül Akyürek Balta, TÜİOSB’nin altyapı ve üretimlerinde tüm mal ve hizmet alımlarında Mersin’e öncelik vereceklerini belirterek, "Kentimizdeki sektörleri bilgilendirmek ve ihalelere davet etmek üzere tedarik havuzunda yer almak isteyen firmalar için TÜİOSB Dijital Dönüşüm Merkezi olarak seri toplantılar düzenleyeceğiz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi iş birliğinde düzenleyeceğimiz seri toplantılarımızın ilki, 6 Eylül 2022 Salı günü saat 14.00’de MTSO Konferans Salonunda gerçekleşecek. Toplantımıza, Mersin’deki tüm elektrik sektörü temsilcilerini davet ediyorum" şeklinde konuştu.