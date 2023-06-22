TÜİOSB Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üyesi Gül Akyürek Balta’nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, TÜİOSB müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu üyeleri, OSBÜK yönetimi, TÜİOSB yatırımcıları, oda ve borsa başkanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Akyürek Balta, katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür ederek, bereketli toprakları ve zengin ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimin başkenti olan Çukurova’da, Türkiye’nin çok önemli bir vizyon projesini yürüttüklerini söyledi. İnovatif, teknolojik ve yeşil ekonomiye dönük çalışmaların tüm ülkeyi kapsayacağını söyleyen Akyürek Balta, “2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile tüzel kişiliğimizi kazandık ve bu 5 yıl bizim için hem çok heyecanlı hem de dolu dolu geçti. Çevreye ve insana duyarlı bir yaklaşım ile inovatif girişimlerin ve katma değeri yüksek çalışmaların kümelendiği bir vizyon projesi olarak yola çıktık ve bugüne kadar çok önemli yapı taşlarını hayata geçirdik. Arazi düzenleme çalışmalarımızı, kalıcı arsa tahsislerimizi tamamladık. 133 hektarlık genişleme alanımız için başvurumuzu yaptık. Ne mutlu ki bizlere yeni fabrika inşaatlarımıza başlamak için gün sayıyoruz. Hedefimiz 2024 yılında etap etap altyapımızı tamamlamak ve fabrikalarımızda üretime geçmiş olmak" dedi.

Türkiye’de birçok ilke imza atmış bir OSB olduklarını kaydeden Akyürek Balta, "Çukurova Bölgesinin ilk ihtisas organize sanayi bölgesiyiz. Türkiye’nin ’endüstri 4.0’ felsefesine uygun, ilk dijital ve yeşil OSB’sini kuruyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatına uygun üretimin en önemli merkezlerinden biriyiz. Tamamı ihracatçılardan oluşan yapımızla, geleceğin pazarlarına yön verecek bir kapasiteyi bünyemizde barındırıyoruz. Akıllı teknik alt yapıların yanı sıra Ar-Ge Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Tarım ve Gıda Teknolojileri Test Merkezi, Kadın Ortak Girişim Fabrikaları, Dijital Tarım ve Gıda Endüstrisi Eğitim Kompleksi, Ortak Lojistik Merkezi gibi kuruluşlarımızla, hem bölgemizin hem de ülkemizin dönüşümüne hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

100 fabrikayla 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak bir dijital tarım ve gıda ekosistemi kurarak, sadece bölgenin değil, ülkenin de kalkınma ve refahına katkıda bulunacakları için gururlu olduklarını kaydeden Akyürek Balta, sözlerini şöyle tamamladı: “TÜİOSB olarak dünyayı izlemeye, dünyadaki en gelişmiş sistemleri, tarım ve gıda sektörüne katmaya ve bu yolda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Sizlerle önümüzdeki yılda, tüm alt ve üst yapılarıyla tamamlanmış, ihracatçı yatırım tesislerinin, en gelişmiş teknolojilerle üretim ve ihracat yaptığı TÜİOSB olarak buluşmayı diliyoruz.”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise programda yaptığı konuşmasında, “Müteşebbis heyet başkanlığını yapmakta olduğumuz TÜİOSB’nin 5. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu süreçte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere ilk günden bugüne görev yapan yönetim kuruluna, girişimcilik ruhunu ortaya koyan, katkı ve emeği olan herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarılarıyla, başta Mersinimiz olmak üzere, teknolojik donanımı ve çevreyle uyumlu yapılanmasıyla bölgemiz ile ülkemiz için sanayi alanında ürettikleriyle önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

TÜİOSB 5. yıl kuruluş resepsiyonu, pasta kesimi ile tamamlandı.