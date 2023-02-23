Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ölüm istatistikleri verilerine göre 2021 yılında kaba ölüm hızı binde 6,7 olurken, ölen kişilerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu. Eskişehir dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin en düşük olduğu 5 şehirden biri olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ölüm istatistikleri verilerine göre 2021 yılında kaba ölüm hızı binde 6,7 olurken, ölen kişilerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu. Eskişehir dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin en düşük olduğu 5 şehirden biri olarak açıklandı.

2021 Yılında ölüm oranında artış gözlemlendi

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 ve 2021 yıllarındaki ölüm oranlarını açıkladı. TUİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de 2020 yılında 6 bin 451 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 2021 yılında ölüm oranında artış gözlemlendiği ve 7 bin 528 kişinin öldüğü tespit edildi.

Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin en düşük olduğu illerin arasında Eskişehir de var

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 14,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 43,4 ile Afyonkarahisar oldu. Bu ili yüzde 43,1 ile Aydın, yüzde 42,0 ile Çanakkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 26,1 ile Kayseri olurken, bu ili İstanbul, Kocaeli ve Muş’un ardından yüzde 28,3 ile Eskişehir izledi.

2021 yılında en çok erkekler öldü

Ülke genelinde de 2021 ölüm oranının 2020 yılına göre yüzde 11,4 arttığı ve 507 bin 938’den 565 bin 594’e çıktığı öğrenildi. Ölen kişilerin 2020 yılında yüzde 56’sını erkekler, yüzde 44’ünü kadınlar oluştururken, 2021 yılında ölen kişilerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınların oluşturduğu açıklandı. Bir kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında 6,1 iken 2021 yılında 6,7 oldu. Bu çerçevede 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.