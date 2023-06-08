Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kütüphane İstatistikleri, 2022’ye göre Eskişehir’deki kütüphane sayısı 400’ü geçti.

Paylaşılan TÜİK istatistiklerine göre 2022 yılı itibariyle Eskişehir’de 12 halk kütüphanesi ve 304 bin 460 kitap bulunuyor. Yıl içerisinde 624 bin 550 kişinin bu kütüphanelerden yararlandığı belirlenirken, 99 bin 266 kişinin kütüphanelere kayıtlı olduğu öğrenildi. Toplamda 191 bin 695 materyalin ise ödünç verildiği tespit edildi.

Kentteki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 355 normal kütüphane, 36 Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane olmak üzere toplam 391 kütüphane mevcut. Bu kütüphanelerde 510 bin 471 kitap, 6 bin 712 süreli yayın, 10 bin 294 CD, bin 835 DVD, 9 video kaset, 3 bin 663 afiş, atlas ve harita benzeri parçalar, 201 bilgisayar, 16 etkileşimli tahta, 33 satranç masası ve 38 zekâ oyunu bulunuyor.

Eskişehir’deki Halk kütüphanelerinde bulunan kitapların konularına göre dağılımı ise şu şekilde:

7 bin 966 genel, 10 bin 75 felsefe ve psikoloji, 15 bin 19 din, 65 bin 107 sosyal bilimler, 3 bin 636 din ve bilim, 5 bin 268 doğa bilimleri ve matematik, 8 bin 945 uygulamalı bilimler ve teknoloji, 11 bin 165 sanat, 149 bin 148 edebiyat ve retorik, 28 bin 131 coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler.

Ülke genelinde kütüphane sayısı yüzde 43,4 arttı

Öte yandan ülke genelinde ise 2022 yılında 1 Milli Kütüphane, bin 257 halk kütüphanesi, 625 üniversite kütüphanesi ve 47 bin 654 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam kütüphane sayısı 49 bin 537 oldu.

Kitap sayısı yüzde 14,5 arttı

Kitap sayıları bir önceki yıla göre Milli Kütüphanede yüzde 5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde yüzde 3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde ise yüzde 28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809’e ulaştı.

Milli Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı yüzde 125,7 arttı

Bir önceki yıla göre yüzde 125,7 artarak 405 bin 584 kişi Milli Kütüphaneden faydalanırken, kitap dışı materyal sayısı yüzde 2,5 artarak 200 bin 453’ü buldu.