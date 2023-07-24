Eskişehir’deki tuhafiyeci esnafı devam eden düğün sezonunda evlenecek çiftlerin çeyizlik ürünlere ilgi gösterdiğini vurgulayarak, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonunda da hareketlilik devam ediyor. Dünya evine girecek çiftler çeyizlik alışverişi için tuhafiyeci esnafın yolunu tutuyor. Çiftler, içinde yazma, havlu, tepsi ve sandık gibi ürünlerin olduğu çeyizlik takımlarına yoğun talep gösteriyor. Çeyiz takımları ortalama 6-7 bin liradan satılıyor.

“Alım gücü yok deniyor ama satışlarımız güzel gidiyor”

Eskişehir’de 12 yıldır tuhafiyecilik yapan Mehmet Kocabayır, evlenecek çiftlerin çeyizlik ürünlere ilgi gösterdiğini belirterek işlerin güzel ilerlediğini dile getirdi. Çiftlerin en çok yazma ve havlu satın aldığını ifade eden esnaf Kocabayır, “Vatandaşların rağbeti çok güzel. Düğün sezonunda vatandaşların ilgisi oldukça iyi. Düğün sezonu açıldı, çiftler dünya evine giriyor. Çeyizlik malzemelerin hepsi satılıyor. Çeyizliğin içinde yazma, havlu, tepsi, sandık, bornoz oluyor. Evlenecek çiftler en çok yazma ve havlu satın alıyor. Biz onları satıyoruz. Bir çeyiz takımı ortalama 6-7 bin lira arasında satılıyor. İşlerimiz iyi ilerliyor. Alım gücü yok deniyor ama satışlarımız güzel gidiyor. Ağustos ayının sonuna kadar bu hareketliliğin devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.