Avrupa, rekor kıran sıcakların yol açtığı kuraklıkla boğuşuyor. Aşırı sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi ve yağmur yağmaması sonucu nehir ve göllerin su seviyelerinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Toplam 10 ülkeden geçen Tuna Nehri’nin su seviyesinde yaşanan düşüş, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Nehrin Macaristan’ın kuzeybatısındaki Vamosszabadi köyünden geçen bölümünde, suların çekilmesinin ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında batan bir geminin enkazı ortaya çıktı. Budapeşte’deki ELTE üniversitesinden araştırmacılar, iklim değişikliğine karşı önlemler alınmadığı takdirde Macaristan’ın önümüzdeki birkaç yılda kalıcı kuraklıklarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Tuna Nehri’nin Macaristan’ın kuzeybatısındaki Vamosszabadi köyünden geçen bölümünde kuraklığın etkisiyle su seviyesinin düşmesi sonucu İkinci Dünya Savaşı sırasında batan bir geminin enkazı ortaya çıktı.

Gümüşhane’de nesli tükenmekte olan ’Kafkas semenderi’ görüntülendi

Gümüşhane’de nesli tükenmekte olan ’Kafkas semenderi’ görüntülendi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.